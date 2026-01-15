El jurado popular comienza a deliberar sobre la culpabilidad de la acusada de matar a su pareja en Zafra

Tras tres días de juicio, este jueves por la mañana se entregará el objeto del veredicto a los 9 miembros del jurado popular y comenzará la deliberación para determinar la culpabilidad o no de Nerea F., la mujer acusada de matar de una puñalada a su pareja, Iván Melo, de 42 años, en Zafra la madrugada del 9 de julio de 2024 en el domicilio de la víctima.

La fiscalía y la acusación particular, que ejerce Alejandro Ortiz, mantienen su petición de 25 años de prisión por un delito de asesinato y la defensa, en manos de Juan José Collado, solicita su absolución. Este miércoles, antes de elevar sus conclusiones a definitivas, introdujeron algunas modificaciones. El abogado de la familia, solo por una cuestión de garantía jurídica, introdujo como calificación subsidiaria la de homicidio (15 años de prisión), mientras que el letrado de la acusada, planteó, además de que los hechos sean considerados un homicidio en caso de que no sea absuelta, la posibilidad alternativa del homicidio imprudente (de 1 a 4 años de cárcel).

Las acusaciones pública y particular sostienen que, con las pruebas practicadas en juicio, ha quedado acreditado que Nerea acabó con la vida de Iván M., de 42 años, aprovechándose de que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y dejándolo sin posibilidad de defensa, al atacarlo cuando estaba adormilado y tumbado en la cama del dormitorio, poniéndose a horcajadas sobre él para inmovilizarlo y asestarle primero dos navajazos en la frente y después, una puñalada mortal en el tórax, a la que siguió una tercera en el brazo cuando la víctima intentó huir hacia la calle. «Solo se defendió como pudo cuando ya estaba herido de muerte».

«Mata con alevosía porque tenía pensado matar», afirmó la fiscal, que como el abogado de la acusación particular, señala a los celos como móvil del crimen. «No hubo legítima defensa, no hubo violencia de género, solo la intención de matar y todo por celos, porque la iba a dejar», expuso Ortiz, que llamó la atención sobre que, pese a asegurar que había sido repetidamente agredida, Nerea no tuviera lesiones.

Tampoco estas partes creen existiera miedo insuperable ni estado de necesidad y sí que se inventó que actuó en defensa propia cuando se percató de que los investigadores iban a descubrir que había mentido al decir que a Iván lo había apuñalado un tercero.

Escenario del crimen

Por el contrario, para la defensa, el informe de inspección ocular de Criminalística sobre el que se asienta la teoría de las acusaciones, se ha «caído con una baraja de naipes» durante el juicio, tras las declaraciones de los responsables del análisis de los restos biológicos y de los forenses, que afirmaron que había habido un forcejo «cuerpo a cuerpo» entre la acusada y la víctima. «No se quedó indefenso y si hay defensa, no hay alevosía y cae el asesinato», sostuvo.

«Nerea sí sufrió, tenía 13 lesiones. Aquella noche eran ella o Iván, pero estaba claro que al día siguiente iba a haber un muerto», dijo.

En cuanto al informe de restos biológicos, la defensa considera que demuestra que el escenario del crimen no fue el dormitorio, sino el pasillo, como mantiene la procesada, pues no se hallaron restos en la cama, a pesar de las heridas sangrantes en la cabeza de Iván, salvo dos pequeñas gotas en la parte inferior de la sábana.

Collado aseguró que Nerea no es una "sicaria" y no se mostró tranquila tras lo sucedido, sino que estaba nerviosa y argumentó no confesó en un primer momento por miedo, pero que pudo huir y fugarse y, sin embargo, no lo hizo.