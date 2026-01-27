La murga Los Cacos «no dará la cara» en su debut

La murga calamonteña Los Cacos dará este Carnaval el paso al frente que llevaba tiempo rondando: su debut en el Concurso de Murgas del Teatro López de Ayala de Badajoz. Lo hará con un grupo de 15 componentes que, aunque se estrenan en este certamen, no son novatos en el mundo carnavalero. La formación acumula trayectoria tanto en su localidad como en el Carnaval Romano de Mérida, donde han competido como comparsa.

El grupo comenzó su andadura en 2015 y desde entonces ha logrado hacerse un hueco. En el Carnaval emeritense ha alcanzado tres finales bajo tipos como Timadores, Compositores bohemios y Espantapájaros, logrando dos cuartos premios y un tercero. Una experiencia que, según explica Moisés Martín Moyano, uno de sus integrantes, les ha dado tablas para afrontar ahora el reto pacense.

Un tipo llamativo y de plena actualidad

Para su estreno en Badajoz, Los Cacos apuestan por “un tipo bastante llamativo” y con una particularidad escénica: cantan sin que se les vean las caras. La temática, adelantan, conecta con una realidad “muy actual en España, por desgracia para mal”, lo que deja entrever una propuesta crítica y reconocible para el público.

Como ocurre en muchas agrupaciones, la murga sufre cada año alguna baja y nuevas incorporaciones por motivos laborales o personales. Aun así, el grupo mantiene su esencia: “Siempre intentamos seguir en la misma línea de trabajo”, señalan, apostando por continuidad en la forma de hacer y en la identidad del repertorio.

Disfrutar, por encima de todo

Al tratarse de su primer año en el concurso pacense, el objetivo es vivir la experiencia. “Vamos con muchas ganas de disfrutar y dejar un buen sabor de boca al público”, apuntan. Desde dentro, consideran que la mayor injusticia en cualquier certamen llega cuando se puntúa por amistades o por el nombre de la murga. A la afición, su mensaje es de apoyo al carnaval en conjunto: piden que el concurso siga teniendo vida y que se respalde, desde el respeto, a todas las agrupaciones.

Estilo propio y preparación

Los Cacos creen que su diferencia está en el estilo musical que llevan, que consideran distinto al del resto de grupos. Los ensayos tienen lugar en Mérida, en la Asociación de Vecinos del Polígono. Empezaron con dos días por semana y han ido aumentando el ritmo según las necesidades.

Actuarán el miércoles 4 de febrero, en la segunda jornada de preliminares, compartiendo cartel con Los Lingartos, Los Rayanos, Valentín, entrenador infantil y Los Chungos. Sobre el orden de actuación, dicen que “la posición es poco importante, hay que hacerlo bien; da igual el día y la hora de cantar”.

La presencia de grupos debutantes como Los Cacos recuerda que el Carnaval necesita savia nueva cada año para seguir vivo, diverso y en constante evolución.

Para ellos, cantar en el López de Ayala ya es un premio: “Tener la oportunidad de actuar allí es algo increíble”, concluyen.