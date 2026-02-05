El agua corta el acceso a Gévora: ya no se puede pasar por la rotonda de la N-523

El ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de emergencia ante la subida del Gévora, Zapatón y Guadiana. La evolución del temporal sigue dejando incidencias en el entorno de ríos y riberas del término municipal de Badajoz, donde se mantienen evacuaciones preventivas y cortes de tráfico ante el aumento de los caudales. El acceso a Valdebótoa permanece operativo por el momento, pero la situación es cambiante y bajo vigilancia constante.

Las afecciones se concentran especialmente en viviendas situadas en los márgenes de los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana. En estos puntos se han producido evacuaciones en casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, así como en zonas como Los Lebratos, Dehesilla de Calamón y el paraje de San Gabriel.

Carreteras cortadas

Entre las principales incidencias viarias figura el corte de la N-523, que impide el acceso a la pedanía de Gévora a la altura de la rotonda, donde ha llegado el agua esta tarde. También permanece cortada la carretera de Rincón de Caya. Desde el ayuntamiento se insiste en evitar desplazamientos innecesarios por áreas próximas a cauces y riberas.

Dispositivo de emergencia

El operativo desplegado está integrado por Policía Local, Bomberos, Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y Protección Civil, junto a Guardia Civil, Policía Nacional, INFOEX, el Servicio de Protección Civil de la Junta de Extremadura y Cruz Roja.

Para atender a posibles afectados se han habilitado recursos de emergencia en el albergue de El Revellín, el edificio Multiusos de Gévora y dependencias del SEPAD.

Llamamiento a la precaución

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha advertido de que el río Gévora continúa subiendo y que no se espera una tregua durante la tarde. De hecho, ha confirmado que el pico de crecimiento llegará en torno a las 20.00 horas, por lo que, de momento, las personas evacuadas no podrán volver a sus casas hasta mínimo la jornada de mañana.

"Cualquier vuelta sin luz es compleja. En principio mañana no llueve o llueve menos, por tanto, entendemos que la situacion mejorará pero no lo sabemos. El tiempo es muy cambiante y lo que prima es la prudencia", ha expresado.

Por ello, ha recomendado evitar desplazamientos por estas zonas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La situación se mantiene en seguimiento continuo ante la previsión de nuevas incidencias a lo largo de la jornada.

Noticias relacionadas

Previsión del sábado

Asimismo, Gragera ha adelantado que, según las previsiones, la jornada de este próximo sábado también estará marcada por fuertes lluvias en la zona. "A lo mejor tenemos que mantener durante mas tiempo del que quisieramos esta situacion de evacuacion", ha indicado.