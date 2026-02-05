EN DIRECTO | Sigue todo lo que ocurre en la tercera preliminar del Concurso de Murgas de Badajoz 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Este es el orden de actuación en la fase de preliminares:

Martes 3:

Sa Tersiao

Se mace tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Mirinda

Miércoles 4:

Los Lingartos

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Cacos

Los Chungos

Jueves 5:

Murguer Queen

Yo no salgo

Water Closet

Los Minifolk

Marwan

Viernes 6:

De Turuta Madre

La Castafiore

Los Camballotas

Los Deskaraos

Los Escusaos

Las Chimixurris

Yo no salgo en su pase de preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez Popurrí de Yo no salgo El inicio del popurrí ha sido con una "terapia de grupo". Si una "vieja cruza una calle, la agarro, la cruzo y si viene un camión, la empujo y le robo el bolso". Aunque quieren dejar de hacer maldades hay algo dentro de ellos que se lo impide. Han recitado el poema a mi ciudad repleto de rimas simples y "soeces": "Deseando que vengas a la fiesta, ¿a qué fiesta? a la que te da el concejal de Fiestas", era una de ellas. Precisamente, han cantado a José Antonio Casablanca que según ellos es un villano y lo han hecho al ritmo de La Perla de Rosalía: "No será porque lleva 3 años y no ha soltado ni un euro para la cantera". Han repasado la actualidad local ante la que se han tenido que controlar mucho gracias a la terapia de churros: las ratas, las baldosas que mojan o la piscina de la Margen Derecha son algunos de los puntos repasados. Han obtenido una de las ovaciones más grandes de lo que llevamos de Comba 2026. "Soy bueno, a mí manera", han cantado antes de la despedida, una despedida en la que han entonado: "En Carnaval me retiro del mal y si después de 20 años alguien se ofenden que me coman el rabo. Nos retiramos por malos", han cerrado su pase. Concluyen una actuación redonda, que ha conectado con el público desde el primer momento. A ver qué tienen reservado para la próxima semana. Esperamos que el cansancio de los 20 años no les haya impedido preparar, al menos, 6 pasodobles y 6 cuplés.

Cuplés de Yo no salgo Me han regalado para los reyes una baliza como a todo el mundo", comenzaron cantando el primer cuplé. Ahora son inseparables van todo el día pegados como "el Chiqui y el Cano, pero cuando me paró la Guardia Civil, se me había olvidao", han rematado. "Qué buena gente es la FALCAP, lo bien que miran por nuestros Carnavales", cantaban en el inicio del segundo cuplé. Han criticado la propuesta de la federación de agrupaciones de Carnaval de partir el desfileen dos.

Pasodobles de Yo no salgo El primero de sus pasodobles lo han dedicado a lo que han cambiado sus vidas en el Carnaval desde que comenzaron hace 20 años. "Llevo media vida enganchao a tus cadenas", cantan con sentimiento. Aunque cada vez suponga más sufrimiento, ellos cantan este pasodoble "para brindar por otros 20 años más en nuestros Carnavales". Los políticos de aquí han protagonizado su segundo pasodoble. En primer lugar han criticado los asuntos judiciales que acosan a Pedro Sánchez, pero también se han acordado de la gestión de Mazón en la Dana en Valencia o cómo abordan el problema de la vivienda desde el Estado.

Yo no salgo Aparece Yo no salgo en el retiro espiritual Campomales. Son todos los malos de las películas. Jafar, el Capitán Garfio, Gru o Chucky. Todos quieren rehabilitarse y dejar de hacer maldades. A lo largo de la presentación han ido repasando cuáles eran los buenos propósitos de cada uno de ellos: "A Gru, mi villano favorito, va a montar un concesionario barato para que la gente le diga, hombre, Antonio Lobato", por ejemplo. Estos murgueros han terminado aclarando el motivo de su retirada: "Nos retiramos por malos", cantan.

Murguer Queen en preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez Popurrí de Murguer Queen Estas mujeres llenas de explosivos han hecho un repaso a algunas de las canciones que iban muy bien a su tipo. "Somos de mecha corta, te hemos advertido", dicen. "Donald Trump es una bomba, Abascal es otra bomba e Israel sigue lanzando bombas y todo el mundo se queda así (cruzados de brazos", han criticado. No se han olvidado de las negociaciones entre Vox y PP para conseguir formar Gobierno en la Junta. Han sido críticas con las exigencias de la formación verde y han terminado asegurando que Guardiola terminarán aceptándolas. No podían dejar de cantar la bomba de Diputación de Badajoz, aunque aclaran que ese paquete lo dejó uno de Amazon y ellas no tuvieron nada que ver. Se despiden de recordando que este es otro año más que "pasa entre telas y pasodobles". Usando la turuta en este final de su actuación hacen viajar al pasado, al Carnaval de antaño. "Estos son mis Carnavales cuna de las libertades. Una explosión que suena como el latido de mi corazón", han reconocido. Antes de que se acabe el tiempo y "todo explote" han recordado "Carnaval cuánto te quiero".

Cuplés de Murguer Queen El primer cuplé lo han dedicado a una historia del Carnaval de Badajoz, un altercado que sufrió uno de los componentes de Los Muraniños, Chiqui Mendoza, sufrió hace unos meses. Según estas chicas, este murguero terminó siendo arrastrado como un saco de cemento. En la tanda de cuplés han cantado a los nuevos cromos del carnaval que han terminado haciendo referencia al primero. El cromo que nunca soltarán será el del hombre "arrastrando a Chiqui como un saco de cemento".

Las Murguer Queen se acuerdan de Belén Cortés, la cuidadora asesinada en Badajoz. / Andrés Rodríguez Pasodobles de Murguer Queen El primer pasodoble lo cantan en recuerdo a Belén Cortés, la cuidadora asesinada en el piso tutelado a manos de dos de los menores que vivían allí. Una letra muy aplaudida por el respetable. Uno de los mejores momentos de esta tanda han sido los punteos de Neni. El segundo de los pasodobles se lo han dedicado a Francis Escudero, mítico murguero del Comba, nuevo guitarra de esta murga y padre de una de sus componentes.