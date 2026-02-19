Del Papa León XIV a Marshall de la Patrulla Canina: los disfraces más originales del Concurso de Mascotas de Badajoz

Un ratón, un conejo, un gato... y decenas de perros convertidos en personajes de cine, bomberos, policías o incluso princesas. La plaza de España de Badajoz vivió este jueves una de las escenas más entrañables del Carnaval: animales de compañía luciendo disfraces tan originales como sus dueños. La ciudad celebró así la cuarta edición del Concurso de Disfraces de Mascotas, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz para promover la participación ciudadana y fomentar la creatividad dentro de esta fiesta de Interés Turístico Internacional.

El certamen ha registrado este año un notable aumento de participantes. Si en 2025 participaron 28 animales, en esta edición la cifra se elevó hasta los 52 inscritos, consolidando el crecimiento de un evento que cada vez despierta más interés entre los pacenses.

Del total, hubo un ratón, un conejo y un gato, mientras que el resto -un total de 49- fueron perros de distintas razas y tamaños.

La primera en desfilar fue Ginebra, una perra salchicha de apenas cuatro meses, que rompió el hielo disfrazada de Pascal, el camaleón de la película de Disney Enredados (Rapunzel). Su aparición desató sonrisas entre el centenar de personas congregadas en torno a la plaza para disfrutar de este espectáculo. A partir de ahí, la pasarela canina se transformó en un auténtico festival de imaginación.

Personajes, humor y mucha creatividad

Entre los disfraces más vistosos destacaron personajes de la Patrulla Canina, referencias a Grease, flamencos, buceadores, sirenas, jugadores de baloncesto, una novia e incluso un sorprendente Papamóvil con papa incluido.

El concurso volvió a demostrar que el Carnaval de Badajoz también tiene espacio para las mascotas, convertidas ya en protagonistas de una de las citas más simpáticas de la programación.

Nueva categoría carnavalera

Este año, como novedad, se incorporó una nueva categoría: mascotas disfrazadas con el traje de la comparsa de sus dueños. En ella participó Enzo, un podenco de seis años, acompañado por su dueña Noelia Pavón, integrante de la comparsa Whanau, que debutaba este año en el carnaval pacense. "Se está portando fenomenal y aguanta el traje perfectamente porque le hemos ido acostumbrando a él poco a poco", contaba Noelia.

Otra debutante fue Maite Díaz, que decidió participar por primera vez con Rocky, un pomerania de siete años, disfrazado del personaje Marshall de la serie de televisión La Patrulla Canina, con su camión de bomberos incluido. "He seguido el concurso todos los años y tenía muchas ganas de traer a Rocky; ahora mismo está un poco nervioso al ver a otros perros pero es capaz de quedarse quieto dentro del camión porque lo hemos ido preparando en casa y ya está acostumbrado", contaba su dueña.

Llamó especialmente la atención la mascota de Abraham Urbano, Keka, un bichón maltés de doce años. Tras quedar tercera el año pasado disfrazada de gondolera, en esta edición regresó convertida en el Papa León XIV con su papamóvil. "En 2025 conseguimos el tercer premio y este año volvemos a probar suerte", decía su dueño, que hoy ha visto recompensado de nuevo su esfuerzo y creatividad, ya que finalmente se alzó con la victoria y conquistó al jurado con uno de los disfraces más llamativos del certamen.

Premios y fallo del jurado

Los ganadores de esta cuarta edición se han dado a conocer a través la página web del Ayuntamiento de Badajoz. El listado es el siguiente:

1º Premio – Keka, de Abraham

2º Premio – Shuka, de Yolanda

3º Premio – Pompón Pompito de Navidad, de Juan Manuel

Menciones especiales: Zipi, de Soledad

Categoría Agrupaciones Carnavaleras: Enzo, de Noelia

Según las bases, se entregará un primer premio de 300 euros, un segundo de 200, un tercero de 150, además de una mención especial valorada en 100 euros. La nueva categoría para agrupaciones carnavaleras contará también con un premio especial de 300 euros, reforzando el vínculo entre las comparsas y este creciente desfile animal.

Noticias relacionadas

Los afortunados podrán recoger sus premios el sábado durante la Gran Gala del Carnaval de Badajoz que se celebra en la explanada del antiguo recinto ferial.