Archidiócesis
La IA llega a la Iglesia: los obispos de Mérida-Badajoz y Évora reciben una formación en un encuentro en Beja
Dos expertos han respondido preguntas sobre qué es la Inteligencia Artificial, cuál es su finalidad y los principios éticos y eclesiales de la misma
La Inteligencia Artificial ha llegado a la Iglesia. Los obispos y vicarios generales de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz y Évora han recibido una formación de IA en el transcurso de un encuentro mantenido este martes en la localidad portuguesa de Beja, al que no ha podido asistir el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.
En estos encuentros los obispos comparten la realidad pastoral y social de sus diócesis, buscan ayuda mutua y "estrechan lazos fraternales".
Finalidad y principios éticos
Concretamente, en esta ocasión, dos expertos han abordado el tema de la Inteligencia Artificial, respondiendo a las preguntas sobre qué es, cuál es su finalidad y los principios éticos y eclesiales de la misma, detalla en nota de prensa la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Este es el tercer encuentro que mantienen los obispos y vicarios generales de un lado y otro de la Raya. Ya en febrero de 2024 tuvieron el primero en Elvas y en junio de 2025 el segundo, en Mérida.
La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz está formada por las Diócesis de Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz, y la de Évora, por las Diócesis de Faro, Beja y Évora.
