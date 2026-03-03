Inician las obras para reparar la carretera EX-106 entre Don Benito y Miajadas

La Junta de Extremadura iniciará este martes las obras de emergencia en la carretera EX-106, entre Don Benito y Miajadas, tras los daños ocasionados por las recientes borrascas. En concreto, la actuación contará con una inversión superior a 575.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos se centrarán en el punto kilométrico 18, a la altura del puente sobre el río Guadiana, donde el desbordamiento del cauce provocó importantes desperfectos. Entre los daños registrados se encuentran la socavación del talud aguas abajo con pérdida de material hasta el borde del arcén, el lavado de bermas, el arranque total de la cuneta revestida y la rotura del firme en varios puntos.

Desde el 6 de febrero

La vía permanece cortada al tráfico desde el pasado 6 de febrero, con desvíos habilitados por la autovía y la actuación permitirá recuperar la vialidad del tramo dañado y reparar posibles afecciones en la estructura del puente sobre el Guadiana.