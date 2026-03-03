Vecinos de la calle Amparo de Badajoz, desesperados por la suciedad en dos solares abandonados: "Vivimos con miedo"

Vecinos de la calle Amparo aseguran estar al límite. Denuncian que la suciedad acumulada en dos solares abandonados -especialmente uno situado frente a varias viviendas y sin puerta- se ha convertido en un foco constante de basura, malos olores, moscas e incluso ratas, además de generar ruidos, broncas y una sensación creciente de inseguridad.

Un residente, que lleva cinco años viviendo en la zona, explica que la calle "siempre ha estado sucia", pero que el problema se agravó hace seis o siete meses: "La basura que está cerca de mi casa viene de hace unos meses. Es un solar abierto y lo tiran todo ahí". El vecino afirma que el lugar funciona como punto de paso de personas que salen de un fumadero, lo que -según su testimonio- multiplica los residuos y las molestias.

Un solar "abierto", sin puerta y con un contenedor cerca

El punto más conflictivo, según los residentes, es una vivienda o solar abandonado que permanece abierto, "una casa que no tiene puerta". A pocos pasos, indican, hay un contenedor, pero aun así el interior del solar se utiliza como vertedero improvisado.

Entre los restos que dicen encontrar con frecuencia se mencionan papelinas, latas, vasos, papel albal, muebles, y también excrementos. "Hacen ahí sus necesidades", asegura el vecino, que denuncia convivir con olores, insalubridad y la presencia de moscas. "He visto hasta ratas enormes", añade.

Ruido, portazos y broncas

La queja vecinal no se limita a la suciedad. En la zona, cuentan, hay ruidos constantes y portazos de puertas metálicas, además de discusiones: "Esas puertas se abren y se cierran continuamente, son de hierro, y hay broncas y demás". La situación, asegura, ha llegado a generarle miedo, especialmente en determinados momentos del día y por la noche.

Los vecinos hablan de escándalos y de un ambiente que impide el descanso y la vida cotidiana con normalidad. "Por las noches, durmiendo con tapones estoy", relata.

"No puedo vender la casa"

El deterioro de la calle Amparo estaría afectando también a la estabilidad de quienes viven allí. El vecino afirma que desde que se mudó siente que la situación le condiciona "en todo" y que incluso le resulta imposible vender su vivienda: "No soy capaz de vender la casa. La compré porque era muy económica y no sabía lo que había allí".

En su opinión, el problema arrastra años y la calle "no la tocan". "Hay mucho… mucha cosa rara", comenta, sin querer entrar en detalles. También compara su calle con vías cercanas, como Bravo Murillo y Concepción Arenal, que percibe "algo mejor" que el entorno inmediato donde reside.

Según el testimonio recogido, al consultar al ayuntamiento le habrían indicado que debe presentar un escrito y aportar fotografías. Sin embargo, el vecino se muestra escéptico sobre el resultado: "Me dicen que haga un escrito y mande fotos, pero vamos, no va a ser la solución". Los vecinos insisten en que se trata de un problema que requiere una intervención más contundente que la limpieza habitual de la calle.

"Para limpiar el solar no bastaría con un barrendero, se necesitaría un camión porque son kilos de basura". Vecino afectado

Los residentes reconocen que en ocasiones pasa el servicio de limpieza: "Va el muchacho, el barrendero… de vez en cuando". Pero sostienen que esa actuación se limita a aceras y calzada, sin entrar en el solar ni retirar los residuos acumulados: "No se va a poner a meterse ahí a sacar kilos de basura".

La solicitud vecinal, aseguran, es retirar la basura con medios adecuados, intervenir con un camión si es necesario y, después, cerrar o tapiar el acceso para impedir nuevos vertidos. "Quitar todo eso y después tapiarlo, por favor", reclama el residente, que insiste en que no se puede "tapiar con lo que tiene dentro".

"Vivir dignamente y sin miedo"

La razón de acudir a los medios, explican, es llamar la atención sobre un problema que consideran enquistado. "Yo lo que quiero es vivir en un sitio dignamente, estar tranquilo y no tener esa basura cerca de mi casa", resume. "Es una vergüenza, es insalubre. Tengo miedo de cogerme cualquier cosa".

El Ayuntamiento de Badajoz, consultado por este medio, remite a mañana una respuesta sobre este asunto.

Mientras tanto, varios residentes -sobre todo, los de "la parte de arriba"- mantienen la queja y piden una solución que devuelva a la calle Amparo seguridad, limpieza y normalidad.