Más de 2.000 personas toman las calles de Badajoz contra la impunidad y el fascismo en el 8M

Badajoz ha vuelto a teñirse de violeta este domingo, 8 de marzo con una manifestación en la que han resonado gritos como "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Tranquila hermana, aquí está tu manada" o "Manolo hazte la cena solo", además de pancartas con lemas como "Somos el grito de las que ya no tienen voz" o "Crimen de adulto, condena de adulto".

La Plataforma 8M Badajoz ha celebrado esta marcha por el Día Internacional de la Mujer, que ha recorrido las calles de la ciudad entre la avenida de Huelva y el paseo de San Francisco para "decir alto y claro que la lucha feminista es lucha antifascista". En la protesta han participado más de 2.000 personas.

La movilización ha partido a las 12.00 horas desde la avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno y ha seguido el recorrido de años anteriores por plaza de la Libertad, avenidas de Colón y Santa Marina, calle Enrique Segura Otaño, avenida de Europa, calle Pedro de Valdivia y plaza Minayo, hasta finalizar en San Francisco. Allí se ha procedido a la lectura del manifiesto de la plataforma y posteriormente ha habido actuaciones de Paula Yunis, Mónica de Salas y la Murga Liberadora.

Un manifiesto contra la impunidad

Durante la lectura del manifiesto, la Plataforma 8M Badajoz ha denunciado "la total impunidad de poderosos y ricos que agreden y explotan", una situación que, a su juicio, demuestra que quienes ejercen poder lo hacen sin rendir cuentas, protegiéndose entre sí y atendiendo solo a sus intereses.

La plataforma ha advertido de que se vive en una sociedad en la que los poderosos siguen siendo impunes ante casos flagrantes de violencia y ha aludido a dirigentes internacionales, altos cargos policiales, cantantes y dirigentes políticos del marco español.

Asimismo, ha defendido que "la lucha feminista es lucha antifascista, anticapitalista y antiimperialista" y ha alertado de un contexto internacional en el que la derecha y la ultraderecha se alían, a su juicio, para recortar derechos, masacrar pueblos enteros y arrasar territorios, con una referencia expresa a Palestina.

En clave regional, las organizadoras también han señalado que no olvidan que en Extremadura María Guardiola quiere pactar con la ultraderecha y han rechazado su apelación al "feminismo de verdad". "El feminismo ha salido hoy a la calle y no tiene nada que ver con sus ideas", han sostenido.

Recuerdo a las víctimas y reclamación de recursos

Las convocantes han recordado también a las mujeres asesinadas y han subrayado que en 2025 hubo 100 "feminicidios" y asesinatos machistas y que en 2026 ya se contabilizan 18, al tiempo que han insistido en la "crueldad" de la violencia vicaria y en la necesidad de que las mujeres sean atendidas "mejor" y con "más recursos reales".

En este sentido, han defendido que hacen falta más recursos en los presupuestos y que lo público se ponga a disposición de estas necesidades, con medidas vinculadas a la vivienda y con más apoyo psicológico, educativo, de prevención y de detección de la violencia machista y del abuso sexual infantil, así como de protección a menores víctimas de violencia vicaria y a quienes viven la violencia machista en sus hogares.

La impunidad de los poderosos

En declaraciones previas a los medios, Cristina Mesa, integrante de la Plataforma 8M Badajoz, ha explicado que uno de los principales mensajes de la jornada ha sido denunciar "la impunidad de los poderosos y ricos". "Vemos cómo altos cargos de la policía, cantantes internacionales y líderes de todo el mundo son totalmente impunes ante agresiones sexuales, redes de pederastia e incluso canibalismo", ha afirmado.

Mesa ha señalado que esta situación "es síntoma de un sistema" y ha insistido en que el feminismo "siempre ha sido antifascista y antiimperialista". "No queremos ni regímenes teocráticos ni tampoco guerras en el nombre falso de las mujeres", ha dicho.

También ha lanzado un mensaje a la presidenta de la Junta de Extremadura. "Queremos hacerle un recordatorio a la señora Guardiola de que el feminismo no es moneda de cambio para sus pactos de gobierno. El feminismo dista mucho de sus ideas".

Junto a ello, ha reclamado más medios institucionales para proteger a mujeres e infancia. "Necesitamos más recursos para proteger a la infancia y para proteger a las mujeres. Lo vemos con la violencia vicaria, con los abusos sexuales en la infancia y con las víctimas de violencia de género", ha señalado.

Críticas al ayuntamiento por los puntos violeta

En el plano local, Mesa ha criticado la gestión de los puntos violeta durante las grandes fiestas de la ciudad, como el pasado Carnaval de Badajoz. Según ha denunciado, el ayuntamiento no pone a disposición de la ciudadanía unos puntos violeta que atiendan realmente las agresiones sexuales. "Se quedan como puntos informativos, los contratos de trabajo no están dignificados y las mujeres que están ahí trabajando están totalmente precarias, incluso ni siquiera se les da de alta", ha asegurado.

A su juicio, esta situación supone una doble carencia, tanto en materia de prevención frente a posibles agresiones durante las fiestas como en la protección de las propias trabajadoras de estos espacios.

Sobre el lema elegido para este año, ha indicado que es "Feministas antifascistas, somos más en todas partes" y ha destacado la presencia en la marcha de la Asociación de Mujeres Progresistas, otras asociaciones feministas de la ciudad, la plataforma de pensionistas, partidos políticos y sindicatos.

Isabel Franco llama a salir a la calle

Por su parte, la presidenta de Mujeres Progresistas de Badajoz, Isabel Franco, ha defendido la importancia de volver a tomar las calles para visibilizar las desigualdades que persisten y los derechos que, a su juicio, aún quedan por conquistar o están en riesgo de perderse. "Estamos un año más para hacer visibles todas las desigualdades y todos los derechos que nos quedan por conquistar y los que estamos en peligro de perder", ha afirmado.

Franco ha considerado que este año la movilización era especialmente necesaria porque "además del machismo nos enfrentamos al fascismo", algo que, en su opinión, "enturbia" los avances de las mujeres.

"Es muy importante que todo el mundo se una, que luchemos porque el feminismo y la igualdad benefician a toda la sociedad. No es cosa de mujeres y los hombres no tienen que sentirse perjudicados porque no queremos quitar nada a nadie, simplemente somos el 51% de la población y queremos la mitad de todo, nuestra mitad", ha manifestado.

Madres e hijas en la marcha

Entre las asistentes se encontraba también Rosa Gómez, una vecina de Badajoz que ha acudido a la manifestación junto a su hija Paula Sánchez, de 10 años, como hacen cada año. La niña portaba un cartel con el mensaje "Mamá tranquila, hoy no salgo sola por la calle", mientras que su madre llevaba otro en el que podía leerse "Mi cuerpo, mi elección, mi voz, mi revolución".

Rosa Gómez ha explicado que le parece importante participar porque, aunque se ha avanzado en igualdad entre hombres y mujeres, todavía queda mucho camino por recorrer. "Solo hay que verlo con las cifras que hay de mujeres asesinadas, maltratadas y acosadas. Creo que no debemos dejarlo pasar", ha señalado.

Por su parte, Paula ha dejado una de las frases más sencillas y contundentes de la jornada al explicar por qué estaba allí. "Hay que luchar por los derechos de las mujeres".