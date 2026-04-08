Andrés Rodríguez

Vídeo | El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, estrena la nueva sección 'Un café en La Crónica de Badajoz'

El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento Más información