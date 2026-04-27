Fiestas patronales
Las fiestas de la Santa Cruz de Villanueva se celebran hasta este domingo
Este año el programa incluye actividades inclusivas, la tradicional hoguera, deportes populares, actuaciones musicales y citas gastronómicas
Villanueva de la Serena celebrará desde este martes y hasta el próximo 3 de mayo las tradicionales fiestas de la Santa Cruz con una amplia programación cultural, festiva y religiosa. Este año el programa incluye actividades inclusivas, la tradicional hoguera, deportes populares, actuaciones musicales y citas gastronómicas.
Además, tal y como señalan desde el consistorio, el 1 de mayo será una de las jornadas centrales con desayuno popular, talleres, caldereta y recital flamenco. El festival de mayas y cruces volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. Las celebraciones concluirán con la Media del Zújar, el día del mayor y la procesión de la Santa Cruz. Se trata de una de las festividades más arraigadas en la ciudad y de mayor participación.
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