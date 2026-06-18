El PSOE denuncia "la improvisación" del Ayuntamiento de Badajoz con el albergue del Revellín

«Ocho años después de su cierre, el Ayuntamiento de Badajoz aún no sabe qué hacer con el albergue juvenil». Es la conclusión que saca la portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, de la respuesta que el equipo de gobierno ha dado a la solicitud de información del PSOE sobre estas instalaciones del Revellín de San Roque.

A través de un comunicado, los socialistas critican que la contestación que han recibido sea que el albergue se abrirá «si se dan garantías», sin concretar cuáles son ni qué modelo de gestión se plantea para su reapertura. A juicio del PSOE, esto evidencia que el PP «sigue improvisando» con una instalación cerrada desde 2017 y que solo se ha utilizado ocasionalmente como alojamiento de emergencia durante la pandemia o para albergar a refugiados de Ucrania y Gaza.

Para los socialistas, que recuerdan que la conversión de esta fortificación del siglo XVIII en albergue juvenil costó 1,4 millones de euros, esta situación es «insostenible» .

«Si esta gestión del albergue fuera en una empresa privada, el equipo responsable estaría despedido fulminantemente», sostiene la portavoz socialista, que reprocha al equipo de gobierno que «no haya sido capaz de ponerlo en marcha y ni siquiera de terminar el pliego técnico para licitar su gestión» en todo este tiempo. «Es una vergüenza», afirma Silvia González.

Noticias relacionadas

Por ello, el PSOE exige al PP que dé una solución «definitiva» y que explique qué modelo de explotación se plantea, qué servicios va a prestar y, sobre todo, cuándo se va a abrir. La portavoz socialista asegura que lo ocurrido con el albergue es «el colmo de la ineficacia», con un pliego técnico que lleva elaborándose desde 2017 y «sin ningún avance». «Si no pueden hacerlo, que lo digan de una vez», pide González.