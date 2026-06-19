Riesgo
¿Peligran los fuegos artificiales de la Feria de San Juan de Badajoz?
La orden que regula las limitaciones de la época de peligro alto de incendios forestales incluye que no se pondrá lanzar ningún tipo de material pirotécnico, según Fernando Manzano
Una de las actividades más espectaculares y qué más público atraen en la celebración de la Feria de San Juan de Badajoz son sin duda sus fuegos artificiales, que se lanzan desde el puente de Palmas e iluminan el río, haciendo disfrutar a miles de personas que los observan desde las márgenes del Guadiana y desde numerosos puntos de la ciudad. Se celebran la noche de San Juan a partir de las 23.30 horas y suelen prolongarse durante media hora. Durante los últimos años la empresa Pirotécnia Zaragozana se ha encargado de hacerlos brillar y explotar.
¿Podrían este año peligrar los fuegos artificiales de la noche de San Juan de Badajoz? La respuesta la tiene Fernando Manzano, que es Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura y participa esta mañana en la reunión de coordinación de lucha contra los incendios forestales 2026, en la Delegación del Gobierno en Extremadura.
Mañana en el DOE
Según ha recordado este martes, la época de peligro alto para incendios forestales comienza en Extremadura el próximo lunes, 1 de junio, y estará en vigor hasta el 15 de octubre. La orden se publicará mañana miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y contiene "pequeñas variaciones" que para la Junta de Extremadura son "importantes". Entre los cambios introducidos está la respuesta a la duda que surgía entre los alcaldes de los municipios extremeños, sobre si se pueden lanzar los fuegos artificiales en sus fiestas que se celebran en época estival. Según ha dicho Manzano: "La orden ya lo dice taxativamente clara: en riesgo alto o extremo no hay ninguna excepción, en riesgo alto o extremo no podrá tirarse ningún tipo de material pirotécnico". Y ha rematado: "estas cuestiones hay que quedarlas claras negro sobre blanco en una orden".
Eso no quiere decir que los fuegos artificiales de San Juan estén suspendidos desde este momento. Según ha aclarado después Manzano, cada ayuntamiento tendrá que consultar la página del Infoex, donde se publican cada día, el anterior y el posterior, las zonas que están en riesgo alto o extremo de incendio. En esos casos será cuando no se puedan lanzar los cohetes. Es decir, puede que haya excepciones. Es más, posteriormente, desde la Junta han vuelto a aclara que el riesgo debe estar considerado "muy alto" o "extremo" según la escala de la Aemet, que es la Agencia de Meteorología, y que así viene recogido en la Ley de Montes, no en una orden. Siendo así, que se puedan lanzar fuegos artificiales dependerá de lo que diga la Aemet.
Así lo ha entendido también el Ayuntamiento de Badajoz que, tras la aclaración, entiende que los fuegos artificiales se suspenderían solo si el municipio está ese día en riesgo máximo "y en situaciones muy especiales". Habrá que esperar.
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