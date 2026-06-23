El Ayuntamiento de Badajoz licitará la construcción de la esperada piscina de la margen derecha

El Ayuntamiento de Badajoz da un paso decisivo y muy esperado para la materialización de una de las infraestructuras más demandadas por la ciudadanía. El proyecto de construcción de la piscina de la margen derecha ya se encuentra listo para su aprobación en pleno y su posterior publicación en la plataforma de contratación. La reactivación de la obra supondrá un total de 12 millones de euros de inversión, de los cuales 3,9 millones están sufragados por la Junta de Extremadura.

El complejo contará con una superficie de casi 10.000 metros cuadrados en la que están contemplados vestuarios, gradas, zonas verdes y espacio de aparcamiento. Además, tendrá una piscina interior olímpica y una zona exterior para verano con una piscina infantil y otra de nado recreativo.

El proyecto

Ubicada en la avenida Adolfo Díaz Ambrona del barrio de San Fernando, la nueva instalación deportiva y recreativa destaca por su "diseño moderno, sostenible y puntero" con instalaciones de primer nivel que pueden disfrutarse todo el año. El complejo contará con una superficie total construida de 9.786 metros cuadrados. El núcleo principal del recinto lo compondrá una piscina interior climatizada de dimensiones olímpicas. Esta estará acondicionada para el entrenamiento deportivo de gran nivel, el nado recreativo y la organización de competiciones de carácter profesional.

Para responder a las exigencias del deporte de alto rendimiento, las instalaciones estarán dotadas de un equipamiento tecnológico de vanguardia destinado a la gestión de las pruebas. Esto incluye sistemas de cronometraje de alta precisión, infraestructuras de retransmisión televisiva y control técnico, además de una amplia zona de gradas para espectadores y dependencias para jueces de competición, vestuarios y servicios auxiliares.

Más allá de la dotación competitiva, el complejo contará con una oferta acuática que incluye un vaso de calentamiento, así como con infraestructura exterior concebida específicamente para la temporada veraniega. Esta zona estival dispondrá de una piscina de 392 metros cuadrados para el nado libre y recreativo, junto a la cual se situará una piscina infantil para los más pequeños.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha querido subrayar que estamos ante "un paso muy importante" ya que es una "obra muy demandada por la ciudad" y a la cual "se comprometieron", aunque afirma no haber sido una tarea sencilla. Añade que esta obra es posible gracias al esfuerzo de todos los vecinos que, a través de sus impuestos, han contribuido al proyecto.

Gragera también asegura que esta infraestructura es fundamental y tiene un propósito recreativo y de ocio, además de convertir a la ciudad "en un referente en deportes acuáticos que permitirá traer a deportistas de alto nivel". El alcalde espera que, con este paso, se vean las obras en marcha en los "próximos meses".

El ayuntamiento dicetambién que el proyecto redefine por completo el espacio deportivo de la ciudad bajo criterios de eficiencia energética e hídrica, implementando un sistema de gestión inteligente y responsable del agua que permitirá un importante ahorro en el consumo de recursos. Además, tendrá una ambiciosa urbanización exterior de más de 3.000 metros cuadrados con zonas verdes y áreas de descanso aptas para todos los públicos.

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Está previsto que el próximo lunes 8 de junio se celebre la comisión informativa de cara al pleno extraordinario del miércoles día 10. Con esto, se pretende dar el pistoletazo de salida a una de las obras más deseadas por los vecinos de Badajoz.