El pleno da luz verde a la licitación de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad el expediente de contratación de la obra de la construcción de la piscina de la Margen Derecha. Con este trámite administrativo el consistorio aprueba la licitación de la obra que finalizará la infraestructura deportiva y de ocio que comenzó a construirse en noviembre de 2019 y cuyo contrato se resolvió en noviembre de 2023.

Con el visto bueno de la corporación el procedimiento se vuelve a activar y se publicará próximamente en la plataforma de contratación del sector público para su licitación. José Luis González, concejal del Gabinete de Proyectos, ha mostrado su satisfacción por ser este "un día necesario" para un "proyecto muy deseado por todos" en la ciudad y "con este paso estamos más cerca de verlo convertido en realidad".

González ha sido el responsable de detallar cada uno de los aspectos de este proyecto y de los trámites desarrollados en los últimos tiempos durante la sesión plenaria. "Esta licitación cuenta con un presupuesto base de 12.393.683,90 euros contando con una aportación de la Junta de Extremadura de casi 4 millones de euros y con un plazo de ejecución estimado de 20 meses", ha explicado.

El complejo: "instalaciones de primer nivel" y cuatro vasos

El proyecto que se va a ejecutar junto entre el pabellón Juancho Pérez y el parque del río se "redefine el espacio deportivo para las instalaciones de primer nivel". El diseño de estas instalaciones permitirá "disfrutarse durante todo el año" y permitirá "situar a la ciudad en el deporte de élite". Este último punto será realidad debido a las "exigencias técnicas" que se van a seguir en su construcción.

Contará con una piscina climatizada de dimensiones olímpicas que estará en el "área central del complejo" y un segundo vaso climatizado "pensado para el aprendizaje, actividades de salud y rehabilitación". Esta segunda piscina servirá para "zona de calentamiento para las competiciones oficiales".

Además, en el exterior se creará "la esperada zona de verano con un área exterior con dos piscinas, una de adultos y una infantil" que contará con zonas de césped y el equipamiento necesario para el disfrute de los usuarios.

Equipamiento técnico

José Luis González ha detallado que "contará con un equipamiento tecnológico avanzado" para la gestión de las competiciones deportivas. Tendrá "cronometraje preciso" e "instalaciones preparadas para la retransmisión y el control técnico de cada prueba", así como zona habilitada para jueces.

Para acoger este tipo de eventos, "se ha proyectado una zona de gradas amplias y cómodas" para fomentar el "ambiente deportivo" en la ciudad. Según ha señalado el concejal, se conjugará para que el edificio sea "funcional a todo el mundo" y accesible en su totalidad.

Será, además, un complejo sostenible "donde se aprovechará de manera inteligente los recursos hídricos naturales" y tendrá un "alto ahorro energético" con iluminación y elementos térmicos eficientes.

Demora de una piscina deseada

Durante el debate de este punto del pleno Marcelo Amarilla ha afirmado que esperan que "no haya más retrasos" en este proyecto por el que "los vecinos han esperado demasiado tiempo". Y espera que "se desarrolle con la máxima diligencia" tras "nueve años desde las primeras intervenciones". A ello, se ha sumado Pedro Miranda, edil socialista, que ha recordado que desde su grupo se ha "denunciado por activa y por pasiva" los retrasos en esta infraestructura de la ciudad y ha mostrado fotos de 2012 en la que se veía a Francisco Javier Fragoso, exalcalde de Badajoz, hablando al respecto de este proyecto, aunque ha detallado que los primeros en "venderlo fueron Miguel Celdrán y Miguel Ángel Rodríguez de la Calle en 2006".

Miranda ha denunciado que la piscina de la Margen Derecha no se terminó "porque no cambiaron el proyecto inicial para posibilitar la finalización". Así, ha explicado que con un cambio de proyecto "y por un millón y pico más hoy la piscina estaría terminada". Al mismo tiempo, ha denunciado el sobrecoste que ha sufrido el proyecto: "Si hubieran aceptado el modificado del proyecto por 1,5 millones más hoy estaría terminada".

Así, señala que para "salir del embrollo encargan el nuevo proyecto y lo que han hecho ha sido, con el señuelo de hacer una piscina más de verano, meter de rondón 6 millones más". Además, ha cuestionado el compromiso de la Junta con esta infraestructura al no aparecer consignados en los presupuestos regionales para este ejercicio.

El retraso por una pandemia, la insolvencia y cambios del proyecto

González ha respondido argumentando que los miembros del equipo de Gobierno no tienen "culpa de que haya habido una pandemia y, por supuesto, esta no es ni la primera ni la única obra de una administración que ha sufrido este tipo de problemas".

El alcalde, por su parte, ha recordado que gran parte de los "retrasos fueron derivados por la insolvencia de la UTE que comenzó la obra" y ha aclarado que existe una "resolución favorable" de casi cuatro millones de euros por lo que "no es necesario que aparezca" esa aportación de la Junta en los presupuestos.

Gragera ha justificado el cambio del proyecto con la incorporación de las piscinas de verano "para ajustarlo a las peticiones de los vecinos". Para terminar, el alcalde ha reconocido que esta es una buena noticia para la ciudad y "un paso fundamental para una infraestructura que va a conseguir que la ciudad, por un lado, se posicione como centro de competiciones y que los clubes de la federación que puedan crecer, pero también nos va a permitir poder prestar un servicio de calidad durante todo el año".