Tráfico
La Policía Local de Badajoz pone en marcha el 'deltacar' para combatir la doble fila y estacionamientos indebidos
Se trata de un dispositivo intercambiable ubicado en el techo del vehículo
Ya se encuentra en periodo de prueba en las calles de la ciudad y desde el 16 de agosto estará plenamente operativo
El cuerpo de policías locales ha recibido una formación específica del sistema cedido por la Diputación de Badajoz
La Policía Local de Badajoz ha recibido y puesto en marcha el sistema automatizado de detección de infracciones conocido como 'deltacar', cedido al Ayuntamiento de Badajoz por el OAR de la Diputación de Badajoz.
Los policías locales pertenecientes a las Unidades de Proximidad y del Departamento de Desarrollo Tecnológico, encargados de manejar los radares móviles existentes, han recibido una formación específica para operar con este nuevo equipo, más evolucionado y funcional que el anterior.
El sistema está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones, colocada en el techo del vehículo mediante ventosas y una PDA que se aloja en el interior del vehículo y que conecta con la plataforma de grabación mediante sistema bluetooth, convirtiéndolo en portátil e intercambiable para su uso en cualquier vehículo de la flota policial, incluidos los vehículos rotulados en los que inicia su andadura.
Este dispositivo permitirá, además de la detección y captación de infracciones como doble fila, estacionamiento sobre aceras o zonas peatonales, el uso de espacios reservados a otros usuarios o el estacionamiento en reservados de carga y descarga, captar aquellos vehículos sobre los que pesa una orden de precinto emanada de los organismos de recaudación competentes y detectar vehículos de interés policial como sustracciones o vehículos fugados en siniestros viales o controles.
La formación de un número elevado de miembros del cuerpo y la facilidad de instalación del sistema permitirá que se pueda usar en los tres turnos de trabajo diario (mañana, tarde y noche), todos los días de la semana y en diferentes vehículos.
Desde la Policía Local de Badajoz se ha establecido un periodo de prueba que se prolongará hasta el día 15 de agosto con el fin de que los conductores se familiaricen con la presencia de este, comenzando su actividad de detección y captación de infracciones en materia de tráfico el día 16 de este mes.
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