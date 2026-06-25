Diego Rubio Paredes

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Vecinos de Olivenza relatan cómo fue el apuñalamiento en Olivenza

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por el apuñalamiento registrado en Olivenza durante la noche de este miércoles, un suceso que se ha saldado con una mujer de 34 años herida por arma blanca y un hombre detenido.

La víctima permanece ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz. A preguntas de este medio, el Servicio Extremeño de Salud ha informado de que "la paciente se encuentra ingresada en planta y está pendiente de evolución". Más información