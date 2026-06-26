La AMPA del Lope de Vega de Badajoz denuncia el recorte de líneas y docentes en Infantil y piden la desconcertación de centros privados

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del colegio Lope de Vega de Badajoz muestra públicamente su rechazo ante la reducción de líneas de Educación Infantil prevista para el próximo curso escolar. Señalan que esta es una medida que consideran "un grave perjuicio para la calidad de la enseñanza pública y para el futuro del centro". El presidente de este colectivo, Adrián Rodríguez, pide que "no se eliminen líneas ni de nuestro colegio ni de ningún otro centro público". Del mismo modo, apunta a la "desconcertación de los centros privados" como estrategia para paliar el descenso de la natalidad.

Durante el curso 2025-2026, el Lope de Vega ha contado con dos líneas en el nivel de 3 años, que ahora se prevé unificar cuando el alumnado acceda a 4 años. Asimismo, se prevé reducir a una única línea en 3 años para el próximo curso y una sola línea en 5 años. Desde el AMPA señalan que el contexto del centro es especial porque atiende a un alto porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Reorganización del centro

La asociación denuncia que esta reorganización va a suponer una "importante reducción de recursos humanos y educativos". Según calculan, pasarán de seis docentes a "únicamente tres en la etapa de Infantil", lo que implicará una pérdida de atención individualizada, mayores dificultades para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y un deterioro progresivo de la calidad educativa.

En este sentido, el presidente del colectivo asevera que entienden el progresivo "descenso de la natalidad en los últimos años, pero ello no puede redundar en la pérdida de calidad educativa y de recursos en los centros públicos". Una de las propuestas que lanza este pacense es que se proceda a "una bajada de la ratio con lo que se mejorará la calidad educativa que reciben nuestros hijos e hijas".

Sin reducciones en la concertada

Asimismo, señala que "si fuera necesario aún eliminar líneas que se empiece por los centros privados concertados". En este sentido, la asociación denuncia que estos recortes mencionados vuelven a afectar a la escuela pública mientras que en el caso de los centros concertados de la zona se mantienen las plazas y el número de líneas educativas sin reducciones equivalentes.

Adrián Rodríguez indica, de este modo, que según recoge la Ley Orgánica de Educación "el motivo de la existencia de los centros privados concertados y de las concertaciones es garantizar una oferta suficiente de plazas que los centros públicos no pudieran garantizar".

Adrián Rodríguez, presidente del AMPA del colegio Lope de Vega de Badajoz, en una foto de archivo. / Santi García

Por este motivo, el presidente de la AMPA argumenta que "si ya no son necesarios los conciertos por existir suficientes plazas en centros públicos y se garantizan así las plazas desde la educación pública debe procederse primero a la desconcertación de los centros privados y no eliminar las líneas de los públicos".

Futuro comprometido

Además, las familias advierten de que la eliminación de líneas comprometerá el futuro del propio centro, ya que reducirá su capacidad para admitir nuevas matriculaciones en próximos cursos y dificultará cualquier posibilidad de crecimiento o recuperación de alumnado.

La AMPA recuerda que el artículo 27 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la educación y una adecuada planificación educativa orientada a la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza.

Pérdida de puestos docentes

Por otro lado, la asociación alerta del impacto laboral que esta medida tendrá sobre el profesorado porque la reducción de líneas implicará de manera directa la pérdida de puestos docentes y la reubicación forzosa de profesionales del centro.

Desde la asociación del Lope de Vega reclaman a la Delegación Provincial de Educación que reconsidere esta decisión y que aproveche el descenso demográfico para reducir ratios y reforzar la calidad educativa en los centros públicos, convirtiendo esta situación en una oportunidad para acercar las ratios escolares a las de otros países europeos con mejores resultados educativos, en lugar de continuar eliminando recursos en la educación pública.

Fuente: La Crónica de Badajoz