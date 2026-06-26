Claudio Portalo: «Vivo el momento más bonito de mi carrera»

Claudio Portalo (Badajoz, 1997) es artista en el más amplio sentido de la palabra. Desde muy niño sintió la llamada por el mundo de las artes. Fue la cultura hip hop la que le conectó de lleno con la escena del arte urbano, concretamente, con el break dance. De aquel niño de nueve años, hoy sigue quedando la curiosidad por explorar nuevas experiencias. En la actualidad está centrado en la interpretación de cine y televisión, pero también ha hecho teatro, es escritor de poesía y las ‘performances’ han formado parte del repertorio de cualidades artísticas de este joven pacense.

Portalo acaba de finalizar el rodaje de su segundo largometraje como protagonista, ‘La casa en el árbol’. «Ha sido el rodaje más duro de toda mi vida, las jornadas eran muy largas, todas las escenas de noche y en medio de un bosque», describe este actor de Badajoz. La mayor parte de la filmación se ha desarrollado en el puerto de montaña de Zeanuri en el País Vasco, «nos ha llovido mucho, todo estaba embarrado y hacía mucho frío», explica. Pese a todos los condicionantes negativos se siente muy agradecido por los resultados que se han obtenido de cada una de las secuencias rodadas.

El joven pacense interpreta el papel de Jesús, un chico de 26 años que sufre exclusión desde muy pequeño «es un chico homosexual, cuya familia nunca lo ha aceptado, la película parte de la muerte de la única persona que lo entendía, de su madre, pero no puedo contar mucho más», explica Portalo.

Lo que sí avanza es que este thriller psicológico de terror se convierte en «una noche de infierno en la que viven los dos personajes protagonistas». Claudio habla de su personaje y del de Ale, encarnado por Sandra Escazena. Esta actriz protagonizó ‘Verónica’ de Paco Plaza trabajo que le conllevó la nominación como actriz revelación en los Premios Goya de 2018. «Trabajar con ella ha sido un verdadero milagro, es increíble y un amor», reconocía Portalo.

Llegar a rodar este segundo film ha supuesto mucho para él pero más aún por cómo llegó a conseguir el papel: «Estuve en el Festival de Málaga con mi primera película como protagonista y me dio la oportunidad para entrar en el elenco de ‘La casa en el árbol’».

El primer largo es ‘El cielo de los animales’, una película de Santi Amodeo protagonizada por Claudio Portalo junto a actores como Manuel Solo, Raúl Arévalo o Jesús Carroza. «Fue mi primera gran oportunidad en el cine y lo hice con los que, para mí, son enormísimos referentes del panorama nacional». El rodaje se extendió entre agosto y noviembre de 2023 y lo presentaron en Málaga, aunque según Portalo este proyecto se encuentra en «fase de postproducción», por lo que en próximas fechas podrá verse en salas.

Esa película se basa en el libro homónimo de David James Poissant y habla de la pérdida desde tres historias aparentemente independientes. Darío es el papel que interpreta el actor pacense y se trata de un joven que sufre «esquizofrenia y que tiene dos obsesiones: el fin del mundo y la miel», dice el actor. En este drama fantástico Claudio Portalo está acompañado por África de la Cruz, su novia en la ficción y con la que comparte toda la trama.

2019 en Madrid

Su camino hacia las producciones más mediáticas lo inició en 2019 cuando llegó a Madrid. Fue entonces cuando entró en la agencia de representación A6 Cinema y tuvo un papel episódico en la serie ‘El ministerio del tiempo’. Tras esta interpretación ha participado en otras producciones para la pequeña pantalla como ‘Servir y proteger’ o ‘La caza. Guadiana’. Todas ellas con una acogida de público muy buena, aunque Portalo destaca algunos aspecto de la última: «Cuando La Caza se estrenó en Netflix permaneció unas tres semanas en el top 10 de las series españolas». En aquella producción compartió pantalla con Megan Montaner, Alain Hernández o Pepe Viyuela, entre otros.

De este último recuerda que no compartían trama en la serie «pero las tardes libres nos quedábamos los dos en el hotel recitando y compartiendo poemas y hablando sobre poesía».

Esta es otra de sus facetas artísticas, su primer libro lo publicó en 2019 bajo el nombre de ‘Yilala’, «es un canto a Badajoz, muchos recordarán que Yilala fue la primera taberna musical de la ciudad», explica el autor. Después de este vinieron otros dos libros de poesía, ‘Karité’ e ‘Hiperpoemas’. En la actualidad trabaja en su cuarta obra literaria aunque está yendo «más lentamente que con los anteriores libros», reconoce

Claudio Portalo avanza que hay dos posibles producciones cinematográficas que está a punto de cerrar, «una en Los Ángeles, de protagonista, y otra en España». Pero no lo quiero decirlo muy alto «porque no está totalmente cerrado», señala. Este proyecto internacional podría comenzar a finales de este año y «sería un momento bastante importante a nivel profesional», afirma.

Este pacense desea volver a su tierra para compartir tiempo con sus seres queridos, ya que no puede hacerlo desde hace mucho por sus compromisos profesionales. Precisamente uno de ellos será el que lo acerque a Badajoz, «tengo el corto ‘Las noches cortas’ como protagonista que ha sido seleccionado para el Festival Ibérico de Cinema», confirma. Esta será la primera vez que asista a este festival como seleccionado, una cita a la que ha acudido en muchas ocasiones como espectador y amante del cine: «Me hace mucha ilusión estar en programado con una pieza que protagonizo», asegura.

Está viviendo, el que considera, su mejor etapa profesional y personal, «está siendo el momento más bonito de mi carrera sin duda alguna», confirma el actor pacense.

Noticias relacionadas

En este momento tiene un ‘amuleto’ del que nunca se separa, una alianza de «casado con el cine» que compró en la ciudad de Cáceres. Lo tiene desde que se marchó a Madrid y lo puso en el dedo en que antes tenía el de «casado con el teatro», comprado en la misma joyería. Dentro de sus deseos está el poder dedicarse al cine y al teatro y unir esas dos alianzas en una sola como símbolo de matrimonio entre las artes escénicas.