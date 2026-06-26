Educación asegura que no hay resolución sobre las líneas para el próximo curso tras las quejas de los padres del Lope de Vega de Badajoz

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura desmiente a la Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) del colegio Lope de Vega de Badajoz tras su denuncia de la reducción de líneas y docentesde este centro para el próximo curso.

Desde la consejería señalan que todavía "no hay ninguna resolución sobre las líneas que tendrán los centros educativos de cara al próximo curso".

La denuncia

La asociación de padres del mencionado centro de la capital pacense emitió el pasado jueves un comunicado en el que mostraba su rechazo a la reducción de líneas de Educación Infantil prevista para el próximo curso. Esta medida la consideran perjudicial para la calidad de la enseñanza pública y para el futuro del centro.

Según denuncian, la reorganización supondrá pasar de seis a tres docentes en la etapa de Infantil, con la consiguiente pérdida de recursos, menor atención individualizada y mayores dificultades para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que representa un porcentaje significativo en este colegio.

Soluciones planteadas por los padres

Las familias defienden que el descenso de la natalidad debería aprovecharse para reducir las ratios y mejorar la calidad educativa, en lugar de eliminar líneas en la escuela pública. Además, critican que mientras se aplican recortes en centros públicos, los colegios concertados de la zona mantienen sus plazas y líneas educativas. De esta forma, reclaman que los centros concertados sean los que sufran los recortes de recursos para mantener las plazas públicas.

Por ello, reclaman a la Delegación Provincial de Educación que reconsidere la decisión y apueste por reforzar la enseñanza pública, alertando también del impacto que esta medida tendrá tanto en el futuro del centro como en el empleo del profesorado.

En este sentido, desde la consejería aseguran que no hay una resolución definitiva en base a las líneas que tendrán los colegios para el próximo curso, ni de Educación Infantil ni de Educación Primaria. Así, señalan que esta situación es global para todos los centros de la ciudad. No está resuelto "ni en ese concreto ni en ninguno de la ciudad de Badajoz", precisan.

Con respecto a la protesta de las familias de Los Colorines de Badajoz por la supresión de una plaza de maestro en Educación Infantil de la que se hizo eco este diario este jueves, la Consejería de Educación y Formación Profesional no se ha pronunciado.

Fuente: La Crónica de Badajoz