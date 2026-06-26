A pie de calle | Menacho, el escaparate histórico del comercio de Badajoz que busca reinventarse

Esta semana, el equipo de La Crónica de Badajoz visita una de las vías comerciales más simbólicas e importantes de la ciudad: la calle Menacho. Situada en pleno centro, esta calle peatonal ha sido durante décadas uno de los principales escaparates del comercio pacense y continúa reinventándose para mantener su actividad.

Con una extensión aproximada de 400 metros, la calle Menacho arranca en el Baluarte de Santiago y llega hasta la plaza López de Ayala. Su trazado forma parte del día a día de miles de vecinos, compradores y visitantes que encuentran en esta vía uno de los espacios más reconocibles del centro de Badajoz.

Antiguamente conocida como calle del Pozo, su nombre actual rinde homenaje a Rafael Menacho, general y gobernador militar de Badajoz, fallecido durante la defensa de la ciudad. Con el paso del tiempo, la calle fue ganando protagonismo, especialmente a partir de los años 80, cuando numerosos empresarios decidieron instalar aquí sus negocios.

Durante años, Menacho fue una referencia para la compra de moda, calzado, complementos, perfumería, joyería y otros productos vinculados al comercio urbano. Hoy todavía conserva negocios con más de tres décadas de historia, como las tiendas de ropa Tara y Rafaello, o la zapatería Roberto, que forman parte de la memoria comercial de la ciudad.

Locales con historia

La calle también guarda numerosos recuerdos para varias generaciones. Muchos vecinos aún recuerdan que durante años uno de sus locales estuvo ocupado por la tienda de regalos y decoración Verdi. También que donde hoy se encuentra Perfumerías Arenal estuvo antes Zara y, con anterioridad, el histórico cine Menacho. Firmas como Stradivarius, Pull&Bear y otros establecimientos significativos como Álvaro Moreno o Marypaz también formaron parte de la trayectoria comercial de esta vía.

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Más allá de los escaparates, Menacho es también una calle habitada. En ella conviven vecinos que forman parte de su vida cotidiana con el ir y venir de compradores, el bullicio de los comercios y la actividad constante de una de las calles más populares del centro.

Fuente: La Crónica de Badajoz