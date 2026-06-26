Vídeo
A pie de calle | Menacho, el escaparate histórico del comercio de Badajoz que busca reinventarse
La vía conserva comercios con más de tres décadas, aunque encara el desafío de adaptarse a la competencia de las grandes superficies, la venta online y los nuevos hábitos de consumo
Esta semana, el equipo de La Crónica de Badajoz visita una de las vías comerciales más simbólicas e importantes de la ciudad: la calle Menacho. Situada en pleno centro, esta calle peatonal ha sido durante décadas uno de los principales escaparates del comercio pacense y continúa reinventándose para mantener su actividad.
Con una extensión aproximada de 400 metros, la calle Menacho arranca en el Baluarte de Santiago y llega hasta la plaza López de Ayala. Su trazado forma parte del día a día de miles de vecinos, compradores y visitantes que encuentran en esta vía uno de los espacios más reconocibles del centro de Badajoz.
Antiguamente conocida como calle del Pozo, su nombre actual rinde homenaje a Rafael Menacho, general y gobernador militar de Badajoz, fallecido durante la defensa de la ciudad. Con el paso del tiempo, la calle fue ganando protagonismo, especialmente a partir de los años 80, cuando numerosos empresarios decidieron instalar aquí sus negocios.
Durante años, Menacho fue una referencia para la compra de moda, calzado, complementos, perfumería, joyería y otros productos vinculados al comercio urbano. Hoy todavía conserva negocios con más de tres décadas de historia, como las tiendas de ropa Tara y Rafaello, o la zapatería Roberto, que forman parte de la memoria comercial de la ciudad.
Locales con historia
La calle también guarda numerosos recuerdos para varias generaciones. Muchos vecinos aún recuerdan que durante años uno de sus locales estuvo ocupado por la tienda de regalos y decoración Verdi. También que donde hoy se encuentra Perfumerías Arenal estuvo antes Zara y, con anterioridad, el histórico cine Menacho. Firmas como Stradivarius, Pull&Bear y otros establecimientos significativos como Álvaro Moreno o Marypaz también formaron parte de la trayectoria comercial de esta vía.
Más allá de los escaparates, Menacho es también una calle habitada. En ella conviven vecinos que forman parte de su vida cotidiana con el ir y venir de compradores, el bullicio de los comercios y la actividad constante de una de las calles más populares del centro.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una multitudinaria pelea en Plasencia deja cuatro heridos, uno de ellos con arma blanca
- Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota
- Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
- Un aparatoso accidente en Cánovas en hora punta de tráfico termina con una persona trasladada al Universitario de Cáceres
- Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
- La acusación particular rechaza la atenuante de confesión en el caso del atropello mortal en Cáceres