Rechazo al recorte del profesorado en el colegio Montero de Espinosa

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Montero de Espinosa ha expresado públicamente su rechazo a la supresión de media plaza del maestro de apoyo en Educación Infantil prevista para el próximo curso. Las familias protagonizaron un acto reivindicativo en el centro educativo este miércoles y remitieron un escrito a la Inspección Educativa solicitando la reconsideración de la medida.

En dicho documento, el AMPA muestra su preocupación por las consecuencias que tendría la reducción de este recurso en una etapa especialmente sensible como la Educación Infantil. Las familias argumentan que el personal de apoyo resulta fundamental para garantizar una atención individualizada, favorecer la inclusión de los estudiantes con necesidades específicas, reforzar la seguridad en el aula y facilitar el desarrollo de actividades pedagógicas que enriquecen el aprendizaje. Además, recuerdan que el centro seguirá contando el próximo curso con seis grupos numerosos y alumnos con necesidades específicas.

Fuente: La Crónica de Badajoz