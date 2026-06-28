San Juan 2026
La primera noche de la feria de Badajoz acaba sin incidencias graves
Cruz Roja prestó media docena de asistencias, ninguna de ellas de gravedad
Noche tranquila en lo que se refiere a incidencias en la jornada inaugural de la Feria de San Juan de Badajoz.
El dispositivo especial desplegado por Cruz Roja en el recinto de Caya prestó media docena de asistencias, todas de carácter leve, entre ellas a una persona que presentaba intoxicación por consumo de alcohol.
El resto fueron por heridas accidentales (3), un traumatismo y otra patología, según el parte de Cruz Roja.
En ningún caso fue necesario derivar a los pacientes a un centro hospitalario.
Para esta primera jornada, Cruz Roja movilizó dos ambulancias, un vehículo de intervención rápida, además del puesto médico fijo del recinto ferial. El dispositivo contó con 14 voluntarios.
Este sábado, uno de los días grandes de la feria de Badajoz en cuanto afluencia de público, el operativo de emergencias se reforzará significativamente.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
- Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
- La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- La autovía a Monfortinho eleva su factura global a 365 millones para cerrar la ruta más rápida entre Madrid y Lisboa por Cáceres
- Cáceres llena de arcoíris sus calles para defender el Orgullo frente a los discursos de odio
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Alquileres de 800 euros en Cáceres: la protesta salpica a las inmobiliarias