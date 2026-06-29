"Hay público de sobra para dos cines en Badajoz; el problema son las plataformas": Conquistadores encara su cierre

"Yo creo que público hay de sobra para los dos cines. El problema son las plataformas. La gente ve estrenos en casa, por comodidad o por lo que sea, y ha dejado de venir". La reflexión de uno de los trabajadores de los cines Conquistadores de Badajoz describe el momento que atraviesan estas salas, que cerrarán sus puertas de forma definitiva el próximo 30 de junio después de 27 años formando parte del ocio y la vida social de la capital pacense.

El cierre del complejo, conocido en los últimos años como mk2 Cinesur Conquistadores, no ha sorprendido del todo a la plantilla, aunque sí deja una sensación amarga entre trabajadores y espectadores habituales. "Más o menos, viendo ya lo que había, que había bajado el número de espectadores...podíamos esperarlo", reconoce uno de los empleados a La Crónica de Badajoz. "Antiguamente estos cines se llevaban el pastel y ahora lo tenían que repartir", admite.

La noticia ha empezado a correr entre los clientes y muchos ya la comentan al acudir a las salas. "La gente dice que le da pena, que son muchos años", explica el trabajador. En la empresa trabajan actualmente nueve personas, que fueron informadas del cierre hace aproximadamente un mes. Para ellos, la despedida tiene también un valor sentimental: "Hay clientes fijos, algunos nos conocemos desde hace 20 años, son como si fueran familia. Vienen dos o tres veces en semana".

Ocho salas y 1.200 butacas

Los cines Conquistadores cuentan con ocho salas y alrededor de 1.200 butacas, una capacidad que durante años los convirtió en uno de los grandes referentes de la ciudad. Su apertura, hace 27 años, marcó una etapa de modernización en la oferta de ocio de la ciudad y acompañó a varias generaciones de espectadores.

"Cuando cerró el cine Puente Real, el boom era este, era más grande, más moderno...", recuerda el empleado.

La última reforma se llevó a cabo durante la pandemia, una intervención que alimentó la esperanza de que el proyecto pudiera mantenerse todavía algunos años más. De hecho, la plantilla confiaba en que las salas siguieran abiertas al menos hasta 2028, fecha hasta la que, según explican, llegaba el contrato. Sin embargo, la decisión empresarial ha adelantado el final.

Aunque la fecha oficial comunicada es el 30 de junio, los trabajadores creen que la actividad podría terminar antes. "En principio estamos hasta el día 30, pero creemos que seguramente cierre el 28, no sabemos de seguro", apunta el empleado. Si finalmente se confirma ese calendario, la última sesión se celebraría el domingo 28 de junio.

La publicación de la noticia ha coincidido con un fin de semana de estrenos y los espectadores no han tardado en reaccionar. Según cuenta el trabajador, quienes han acudido a ver la película 'El día de la revelación', dirigida por Steven Spielberg, ya han preguntado por el cierre. "Les da pena, les da nostalgia, porque al final son muchos años y algunos vienen desde pequeños", señala.

El golpe de las plataformas

El cierre llega en un momento complejo para las salas de cine. La caída de espectadores, el auge de las plataformas como Netflix, Prime Video o HBO Max y los cambios en los hábitos de consumo audiovisual han golpeado al sector en los últimos años. En el caso de Badajoz, además, la presencia de los cines Yelmo en el Centro Comercial El Faro modificó el reparto de público.

Aun así, el trabajador considera que la ciudad sí tiene capacidad para mantener a ambos y rechaza que el precio sea el principal motivo del descenso de público. "No será por precio, porque no tenemos precios como para dejar de venir", sostiene.

"Nos va a costar adaptarnos. Es el cine que tenemos cerca de casa y a mis hijos les da mucha pena el cierre" María José Caballero — Cliente

Entre los clientes, María José Caballero acude con sus dos hijos, como suele hacer cada fin de semana, aunque esta vez lo hace con tristeza porque sabe que pronto tendrá que cambiar de rutina. "Nos va a costar adaptarnos. Es el cine que tenemos cerca de casa y a ellos, particularmente, les da mucha pena que vaya a cerrar", explica. En el centro comercial, un grupo de jóvenes coincide en esa sensación de pena por el cierre, aunque confiesa que suele acudir a los cines Yelmo, en El Faro, "por la comodidad de las butacas, aunque sea más caro".

Dudas sobre la oferta que queda

Con el cierre de Conquistadores, Badajoz concentrará su oferta comercial de cine en las salas de Yelmo. Para el trabajador, esa opción podría quedarse corta: "Yo creo que se quedará pequeño el de El Faro, porque tiene nada más que 800 butacas y este tiene 1.200", señala.

Según explica, en los grandes estrenos era habitual que algunos espectadores acudieran a Conquistadores al no encontrar entradas en el otro cine. "Mucha gente viene rebotada para acá porque no caben allí", afirma. Por eso, cree que el cierre podría notarse especialmente en las fechas de mayor afluencia o ante películas con gran demanda.

Sobre el futuro del local, por ahora no hay confirmación oficial. Entre trabajadores y clientes circula el rumor de que el espacio podría destinarse a un parque de ocio para niños y adultos, similar a otros formatos abiertos recientemente en la ciudad, como Dream Planet o Mega Park. De momento, la única certeza es que las salas afrontan su último mes de actividad.

La plantilla espera que estas últimas semanas sirvan también como despedida para muchos pacenses. La cercanía de las vacaciones escolares podría favorecer una mayor afluencia de público, como suele ocurrir cada verano. "Cuando se dan las vacaciones a los niños, suele subir la clientela", concluye el trabajador.

Clientes entrando a los cines Conquistadores, ayer. / Rebeca Porras

Los más fieles a la gran pantalla y los más nostálgicos aún tienen algo más de dos semanas para despedirse de los cines Conquistadores antes de su cierre definitivo. Será la última oportunidad para volver a sentarse en sus salas y decir adiós a los que un día fueron el gran referente cinematográfico de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz