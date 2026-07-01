Cartel de lujo en Badasom: Carminho, Los Vivancos y Chico Pérez con la Orquesta de Extremadura

"Es difícil" componer el cartel, después de 17 ediciones. Lo ha reconocido la directora del teatro López de Ayala de Badajoz, Paloma Morcillo, durante la presentación del festival de flamenco y fado Badasom, que se celebra durante cinco veladas, del 30 de junio al 4 de julio, en la terraza del López las dos primeras noches y las tres últimas, en el auditorio Ricardo Carapeto.

Cinco conciertos en los que el flamenco y el fado cobran protagonismo, se entrelazan y dan vida al poder de la música sin frontera. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha destacado el valor patrimonial de este festival, que se desarrolla en dos enclaves del patrimonio de la ciudad y aúna fado y flamenco, considerados Patrimonio de la Humanidad. Todos los conciertos tendrán lugar a las 22.00 horas.

Abrirá el programa el 30 de junio Teresinha Landeiro, una de las voces del nuevo fado, que trae a Badajoz un espectáculo para presentar su nuevo álbum 'Será que le descures la poesía?', cuya producción ha asumido la propia artista, por primera vez. Estará acompañada de Bernardo Couto, con la guitarra portuguesa, André Ramos con la viola de fado y Francisco Gaspar, con el bajo acústico. No es la primera vez que esta artista pasa por Badajoz en este festival.

La segunda noche (1 de julio), la terraza del teatro será para la cantaora Alba Carmona, junto al guitarrista y productor Jesús Guerrero. Presentan el disco 'Ofrenda', cuyo repertorio surge del respeto por la música de tradición oral con la belleza de lo auténtico. 'Ofrenda' es un disco compuesto a dúo, en el que la guitarra y la voz se convierten en solistas al mismo tiempo.

Badasom se traslada al auditorio Ricardo Carapeto en su tercera cita (2 de julio) con una nueva colaboración de la Orquesta de Extremadura (Oex). Esta vez con el pianista Chico Pérez, que visita por primera vez Badajoz y lo hará con la Oex, dirigida por Miguel Morán, de Montijo, que ha sido invitado en varias ocasiones por la Oex. Esta colaboración de la Orquesta de Extremadura ya es habitual en Badasom. Lo hizo con Concha Buika, Dulce Pontes y el guitarrista Vicente Amigo. Hoy lo ha recordado la gerente de la Oex, Hae Won Oh.

La segunda cita (3 de julio) en el auditorio Ricardo Carapeto es para el baile, a cargo del grupo Los Vivancos. Los hermanos ofrecerán sobre el escenario lo mejor de sus espectáculos '7 hermanos', 'Aeternum' y 'Nacidos para bailar'. Cristo Vivanco ha mencionado que cumplen 19 años en los escenarios, pues empezaron en 2007. En Badajoz mostrarán la fuerza que mueve sus espectáculos.

Y como cierre del festival, volverá a Badajoz Carminho, que abre en la capital pacense su gira internacional en territorio español. Hoy el secretario general de la Consejería de Cultura, José Luis Gil, ha recordado que hace muy poco la ha podido escuchar en Lisboa con Rosalía, con la que comparte el precioso tema 'Memória'. Carminho presentará en Badajoz el séptimo álbum de su carrera, 'Eu vou morrer de amor ou resistir'.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Un final grandioso, a la medida del festival, para el que desde hoy, 3 de junio, están puestos a la venta los abonos para los tres conciertos del auditorio, con un coste de 100 euros para la platea frontal, 75 en la central y 50 la entrada general. Los abonos se pueden adquirir hasta el 10 de junio. A partir de esa fecha, se abrirá la venta de localidades individuales. En el Ricardo Carapeto, las entradas por espectáculo cuestan 40 euros de platea frontal, 30 en la central y 20 en la general. Para los conciertos en la terraza del López, el precio de la entrada general es de 15 euros y 18 en los palcos.

Noticias relacionadas

La presentación del programa ha tenido lugar en el teatro, donde Chico Pérez ha tocado el piano, como anticipo de lo que será su concierto con la Oex, para disfrute inesperado de los asistentes.

Fuente: La Crónica de Badajoz