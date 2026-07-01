El festival Badasom comienza en Badajoz de la mano de Teresinha Landeiro

Tras el éxito cosechado el año pasado, el festival Badasom vuelve mañana con una noche mágica de fado en el teatro López de Ayala de Badajoz. Este festival sigue siendo el punto de encuentro entre los dos estilos y une a los dos países hermanos bajo un mismo cielo.

Teresinha Landeiro abre el Badasom

La encargada de abrir el telón del festival será Teresinha Landeiro con un concierto en la terraza del López de Ayala a las 22.00 horas. Esta joven fadista está dejando huella en el fado actual y así lo demuestra con su nuevo álbum ¿Será que le Descubres la Poesía?, en el que refleja ambición y su propia personalidad.

Su trabajo cuenta además con la colaboración de compositores y músicos como Dino D’Santiago, Marcelo Camelo, Amaro Freitas, António Zambujo, Mimi Froes, Eduardo Cardinho, la Orquestra Assintomática y Luísa Sobral. Tras 'Para bailar y para llorar', que vio la luz en 2024, un álbum que combinaba compositores pop con influencias del folclore y que llevó a la artista a llenar de forma rotunda el Gran Auditorio del CCB en septiembre de 2025, se abre ahora un nuevo capítulo en la evolución de su arte y que se podrá ver en Badajoz gracias a este gran evento.

Teresinha Landeiro, primera artista del festival Badasom / Cedida

En los últimos años, la artista ha ofrecido numerosos conciertos por todo el país, además de actuar en escenarios internacionales como Dinamarca, Noruega, China, Polonia, Turquía, España, Suiza y Cabo Verde, entre otros muchos destinos.

Teresinha Landeiro consolida cada vez más un fado joven, ambicioso y ligero, que refleja con claridad su propia personalidad como fadista. Pero no estará sola sobre el escenario. A la joven artista la acompañará Bernardo Couto con la guitarra portuguesa, André Ramos con la viola de fado y Francisco Gaspar con el bajo acústico.

Entradas y precios

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta en la taquilla y en la página web del teatro López de Ayala, con precios comprendidos entre los 15 y los 18 euros, según la ubicación de los asientos seleccionados.

A lo largo de sus diecisiete ediciones, Badasom se ha consolidado como un espacio de intercambio entre artistas y públicos de ambos lados de la frontera. El festival plantea un diálogo entre estilos, lenguas y formas de expresión que encuentran en la música un punto de conexión. La edición de 2026 proyecta este hermanamiento hacia el futuro, combinando la tradición y la modernidad para conectar con las nuevas generaciones a través de un relato sonoro que evoca la nostalgia, la emoción y la inconfundible saudade portuguesa.

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Sin duda, Badasom llenará la ciudad de música y tradición, haciendo que la cultura española y portuguesa se den la mano para crear noches inolvidables en las que el arte emanará de cada rincón un año más.

Fuente: La Crónica de Badajoz