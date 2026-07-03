César La Torre, empresario venezolano en Badajoz, impulsa una recogida solidaria: "Cada vez que me preguntan por mi país, se me rompe el corazón"

Hay heridas que se abren incluso a miles de kilómetros de distancia. César La Torre lleva siete años viviendo en Badajoz, donde ha construido su vida y su negocio, pero desde que los terremotos sacudieron varias zonas de Venezuela, especialmente La Guaira y Caracas, asegura que una parte de él permanece al otro lado del Atlántico.

"Cada vez que estoy sin hacer nada me dan ganas de llorar. Es como si tuviera un vacío constantemente en el pecho. Es una tristeza que llevas todo el día", confiesa con la voz quebrada a La Crónica de Badajoz. "Sigues trabajando, sigues hablando con la gente, pero cada vez que te preguntan por tu país se te pierde el corazón".

"Tengo amigos debajo de los escombros"

Su familia ha logrado ponerse a salvo, aunque no sin sufrir las consecuencias del seísmo. "Mi hermana estaba de guardia cuando ocurrió todo. Ella está bien, pero mi sobrina es autista y la ansiedad se le disparó a un millón", cuenta. Sin embargo, la preocupación continúa porque, explica, "tengo amigos que todavía están debajo de los escombros".

Le cuesta encontrar palabras para describir lo que siente. "No sé cómo explicarlo", admite. Pero hay una imagen que se repite constantemente en su cabeza: "Cada vez que hablo con mi grupo de amigos del vóley y hablamos de algunos compañeros nos ponemos a llorar porque todos vivimos fuera. Nos sentimos impotentes. A mí me encantaría estar allí, coger de la mano a mucha gente y decirles: 'Comparte el dolor conmigo para que no lo lleves tú solo'".

Una cadena solidaria nacida en una conversación

Esa impotencia acabó transformándose en acción. Lo que comenzó como una conversación con una amiga terminó convirtiéndose en una campaña solidaria que ya está movilizando a vecinos de Badajoz y de otros puntos de Extremadura. Desde su bar, Media Caña, ubicado en la avenida Jose María Alcaraz y Alenda número 11, impulsa esta iniciativa para poner su grano de arena que repercuta al otro lado del charco.

"El comentario real fue: 'No sé qué hacer'", recuerda. Su amiga le respondió: "¿Por qué no nos reunimos?". Hablaron con amigos de Madrid, con otros conocidos y dijeron: "Vamos a poner nuestro granito de arena".

En apenas unas horas, la iniciativa comenzó a difundirse por redes sociales hasta superar todas las expectativas.

"Esto fue entre amigos y vecinos extremeños y se salió un poco de control positivamente", explica La Torre. "La verdad es que se ha viralizado bastante y estamos muy agradecidos porque mucha gente quiere ayudar sin esperar nada a cambio". La recogida comenzará este martes y se extenderá hasta el viernes. El punto de encuentro será en el bar Media Caña, en la barriada de Valdepasillas.

Solo productos realmente necesarios

La recogida no aceptará cualquier tipo de donación. La Torre insiste en que el objetivo es enviar únicamente material útil para quienes han perdido absolutamente todo. "No queremos ropa, no queremos alimentos y no queremos dinero", aclara.

Lo que necesitan son mantas, productos de higiene personal, artículos para bebés, desodorantes, cepillos de dientes o medicamentos básicos. Aunque su intención era recopilar material para ayudar a los servicios de emergencias han cambiado de opinión: "Ya es muy tarde para mandar palas o cascos. Han pasado varios días. Ahora lo importante es que lleguen cosas que realmente puedan usar las familias".

Todo el material será trasladado personalmente por él desde Badajoz hasta un centro logístico de Madrid, desde donde partirá hacia Venezuela. "Yo me voy a encargar de llevarlo de Badajoz a Madrid y allí ya lo distribuirán profesionales de la logística".

"No es un problema de un fin de semana"

El empresario venezolano teme que, cuando desaparezcan los focos mediáticos, también disminuya la solidaridad. Por ello cree que "hay que aprovechar ahora que la gente quiere ayudar porque esto no es algo de un fin de semana. Esto va para largo. Hoy mismo ha vuelto a temblar".

Por eso hace un llamamiento a no olvidar a las víctimas cuando pase la actualidad informativa. "Mucha gente habla de que el material se recupera, y es verdad. Pero allí ya veníamos de una crisis muy dura. Ahora mucha gente que ya era pobre se ha quedado sin absolutamente nada".

"Badajoz ya es mi casa"

Aunque nunca ha dejado de sentirse venezolano, César La Torre asegura que Extremadura también forma parte de su identidad. Llegó hace siete años. Primero vivió en Madrid y después decidió instalarse en Badajoz.

"Me encantó y no lo cambio por nada", afirma. "Aunque los propios extremeños hablen mal de Extremadura, yo sigo defendiendo a mi pueblo a capa y espada". Precisamente ese sentimiento de pertenencia es el que más le emociona estos días.

"Tengo muchos amigos extremeños que me dicen: 'Soy venezolano contigo'. Lo hacen para sacarme una sonrisa porque saben que llevo unos días con una cara que no es normal. Eso te hace sentir que eres de aquí".

Una petición a las empresas y a toda la sociedad

Aunque reconoce que cualquier ayuda logística sería bienvenida, "me encantaría que alguna empresa me dejara un furgón para llenarlo hasta arriba", asegura que no quiere imponer ninguna forma de colaborar. "Que cada uno haga lo que le dicte el corazón", resume.

"El que quiera compartir la publicación, bienvenido. El que quiera traer material, bienvenido. El que quiera venir el viernes a ayudar a organizar las cajas, bienvenido", anima. Porque, insiste una y otra vez, su iniciativa nace únicamente desde el plano humanitario.

"No sabemos qué nos puede pasar mañana"

En este sentido, el empresario termina con un mensaje que trasciende la campaña solidaria. La Torre hace una pausa antes de hablar: "Me encantaría lanzar un mensaje de amor", dice.

"No sabemos qué nos puede pasar el día de mañana. Abracen a la gente que tienen al lado. Perdonen. Quiéranse. Cuando ves una tragedia así entiendes que la vida puede cambiar en un segundo".

Y concluye con una reflexión que resume el espíritu de estos días. "Que la gente sea más solidaria, tenga más empatía y sea más feliz. Con los demás y con nosotros mismos".

Fuente: La Crónica de Badajoz