AYUDA HUMANITARIA
La Diputación de Badajoz destinará 50.000 euros a Cruz Roja para los afectados por los terremotos de Venezuela
Permitirá financiar el suministro de artículos de primera necesidad
La Diputación de Badajoz ha anunciado este viernes que aprobará una subvención directa de 50.000 euros a Cruz Roja Española para contribuir a la respuesta humanitaria destinada a la población afectada por los recientes terremotos registrados en Venezuela.
La ayuda, cuya tramitación será elevada previsiblemente a la próxima Junta de Gobierno que se celebre, permitirá financiar el suministro de artículos de primera necesidad para las personas damnificadas por esta catástrofe, que ha provocado graves daños materiales y una importante crisis humanitaria.
Con esta aportación, la institución provincial reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad con las poblaciones que atraviesan situaciones de emergencia, colaborando con una organización de amplia experiencia en la atención humanitaria como Cruz Roja Española.
Esta actuación se suma a las iniciativas impulsadas por la Diputación de Badajoz para contribuir a paliar las consecuencias del devastador seísmo, entre ellas el reciente despliegue de un equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI), cuyos efectivos continúan participando en labores de búsqueda, rescate y apoyo a la población sobre el terreno.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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