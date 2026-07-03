La Ofrenda, de Alba Carmona y Jesús Guerrero, cautiva a Badajoz

Durante una de las noches más calurosas del verano, Badasom tuvo el honor de recibir en el escenario a la artista catalana Alba Carmona y al analuz Jesús Guerrero. Una mesa y dos sillas sobre las tablas transformaron la terraza del teatro López de Ayala en una taberna típica flamenca. Cuando ambos artistas hicieron acto de presencia sobre las tablas, todo el público enmudeció. El talentoso punteo del guitarrista era melodía suficiente para acompañar la especial voz de la cantaora.

Tras sorprender al público con sus primeras canciones, la Alba Carmona agradeció al festival haber contado con ellos para presentar su nuevo disco Ofrenda. "Me parece bonito que este festival junte dos increíbles mundos de músicas populares como son el fado y el flamenco", expresó la artista. También, mostró gratitud al público por su compañía y atención en la tórrida velada.

A continuación, la cantaora barcelonesa explicó que su álbum Ofrenda viaja desde el flamenco a otros lugares, además de diversas canciones populares. En su búsqueda de sonidos latinoamericanos, del mediterráneo y del flamenco, Alba Carmona confesó que Jesús y ella habían encontrado "un lenguaje y un discurso compartido".

Durante el espectáculo, la artista ofreció momentos únicos en los que bailaba, jugaba con el abanico o creaba sonidos únicos. Darte luz es uno de los temas que interpretaron y, en él, Alba Carmona habla de la "luz más importante que hay en el mundo, el amor".

Alba Carmona y Jesús Guerrero, en la terraza del teatro López de Ayala. / Andrea Vaca

Sobre el interludio del concierto, los artistas versionaron un poema firmado por Federico García Lorca. Pequeño vals vienés trata sobre cómo el amor se puede observar en paisajes o incluso después de la muerte. "Yo conocí este tema llevado a una expresión más flamenca gracias al maestro Enrique Morente", puntualizó la cantaora.

Llegando al final del espectáculo, Alba Carmona agradeció de nuevo su presencia a la organización del festival, al igual que a los técnicos de sonido e iluminación que habían hecho posible la realización de su puesta en escena. Por supuesto, no olvidó a su "banda" y pidió un fuerte aplauso para el guitarrista gaditano Jesús Guerrero.

Los artistas se despidieron por todo lo alto con Tu amor es como un veneno, una canción que habla de los amores que llegan y que se van y que, "gracias a Dios y a la Virgen que se han ido", puntualizó la barcelonesa entre risas del público. "Uno sufre hasta que deja de sufrir". Con este tema, Alba Carmona hizo que los espectadores cantaran con ella la frase "la que no quiere soy yo" provocando una pequeña y divertida competición entre hombres y mujeres para ver qué grupo cantaba más sincronizado.

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Con este cómico final, el público despidió a los artistas en su primer concierto en la ciudad con una gran ovación que dio por concluida la segunda noche de la decimoséptima edición del festival Badasom.

Fuente: La Crónica de Badajoz