Del 15 al 20 de julio
Grupos de Uzbekistán, Taiwán, Irlanda y Portugal participan en el Festival Folklórico Internacional
Son ocho los participantes, tras desistir Nueva Zelanda porque el viaje los obligaba a pasar por una zona de conflicto
Vuelven la música y la danza tradicional de otros países a pasear por el centro de Badajoz y a llenar de folklore el teatro López de Ayala. Grupos de Taiwán, Uzbekistán, Irlanda y Portugal, junto a otros Cáceres y Badajoz y de Puertollano (Ciudad Real), participarán del 15 al 22 de julio en el XLIV Festival Folklórico Internacional de Extremadura que ofrece actuaciones en Badajoz y en San Vicente de Alcántara, Castuera, Torreorgaz, Fuentes de Cantos y Valdelacalzada.
En Badajoz actuarán en el teatro López de Ayala los días 17, 18 y 19 (22.00 horas). El programa se completa con otras actividades también en la ciudad, como juegos tradicionales en el paseo de San Francisco con la participación de Taiwán y Uzbekistán el miércoles 16 (11.00 horas), un desfile por las calles del centro con todos los grupos el jueves 17 (11.30 horas), actuaciones en la plaza de España antes de la recepción en el ayuntamiento el viernes 18 (12.00 horas) y el tradicional taller de danza ‘Ven a bailar con los grupos del festival’, el sábado 19, a las 12.00 horas.
En esta ocasión, son ocho los grupos participantes en este festival. Inicialmente, iban a ser nueve, pero el de Nueva Zelanda ha desistido finalmente porque el viaje los obligaba a pasar por una zona en conflicto.
Entre todos reúnen en total a unos 240 participantes. Los internacionales son Fang-shigang Dance Theatre de Taiwán; Shark Sadolari de Uzbekistán; Brú na Bóinne de Irlanda; y Rancho Folclórico de Vale de Figueira de Portugal. Por su parte, los nacionales son El Redoble de Cáceres; Renacer de Badajoz; Coros y Danzas Fuente Agria de Puertollano y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz como anfitrión.
El director del festival, Eduardo Fernández, presentó el programa de esta edición junto a la directora del López, Paloma Morcillo y Ricardo Cabezas, José Antonio Casablanca y Francisco Palomino, diputado, concejal y secretario general de Cultura, respectivamente.
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