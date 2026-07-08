Junta General de Inmuba
La Inmobiliaria Municipal de Badajoz licitará este mes las obras de 89 viviendas protegidas
En Hermanos Vidarte, Cuartón del Cortijo y Marqués de Monsalud
La Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) tiene previsto licitar en junio las obras de construcción de 89 viviendas de protección oficial (VPO) repartidas en tres promociones (30 en Hermanos Vidarte, 52 en Cuartón Cortijo y 7 en Marqués de Monsalud). Además, están pendientes (para este año y 2027) otras 80 viviendas en Cuartón Cortijo (está en trámite la licencia) y 45 en Huerta Rosales, en redacción de proyecto.
Es la información que ofreció en el concejal Carlos Urueña, en el pleno celebrado este miércoles en el ayuntamiento, en calidad de la junta general de Inmuba. Urueña explicó que Inmuba cerró el ejercicio de 2025 con un resultado negativo de casi 500.000 euros. Según el concejal, las pérdidas se originan por dos motivos: estructural, por los tiempos de las promociones, desde que se proyectan hasta que se venden transcurre más de año y medio y en este tiempo se pueden tener pérdidas que luego se compensan.
Otro motivo es coyuntural, pues no se han vendido 8 naves construidas en Balboa, cuatro de las cuales están en alquiler con opción a compra. Urueña calcula que se puedan vender este año.
En 2025 se han contratado las obras de 8 VPO en la calle Toledo (que se terminan en 2026) y 34 en Hermanos Vidarte (a principios de 2027).
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