«No se necesita un idioma para entenderse», ha señalado Irene Peña, una de las organizadoras del Festival Folklórico Internacional en Extremadura, tras lo vivido esta mañana en la primera actividad de esta 44ª edición.

Decenas de niños han llenado la plaza de San Francisco para participar en los juegos tradicionales y pasatiempos populares a cargo de los grupos procedentes de Taiwán y Uzbekistán y la comisión de jóvenes de Colombia.

La actividad iniciaba a las 11.00 horas, sin embargo, muchos interesados ya rondaban por el lugar unas horas antes. Como Mari Carmen Mateos, que ha asistido para acompañar a su nieta y se ha llevado consigo a toda la familia y amigos.

Desde ese momento ya se podía intuir lo que se avecinaba. Al igual que Mateos, muchos pacenses se han dado cita en la plaza con tal de ser partícipes de esta experiencia cultural. Incluso asociaciones y colegios de verano han organizado excursiones a esta actividad.

María y Camila Camargo, de la comisión de Colombia, han sido las encargadas de romper el hielo y conseguir que los infantes pierdan la vergüenza gracias a una modificada versión de ‘El corro de la patata’ y el juego ‘Manos a tierra’, una variante del ‘Pollito inglés’.

Por su parte, el grupo de Uzbekistán ha puesto a prueba la flexibilidad de los participantes en un juego musical donde debían recoger un sombrero con la boca sin poder doblar las piernas.

Intercambio cultural

La escuela de baile de Taiwán ha preparado actividades colectivas, como juegos de palmas, bailes y canciones. «Traemos actividades donde podamos participar junto a las personas de otros países y así conocernos mejor y disfrutar juntos de esta experiencia», ha señalado la delegada de este país Lo Ying-Fang.

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Desde la organización tienen el mismo objetivo. «El festival no trata solo de folklore y actuaciones. También es muy importante el intercambio cultural. Esto puede generar un gran impacto emocional en todos los participantes y puede servirnos para aprender acerca de otra formas de vida y tradiciones», ha subrayado Irene Peña.