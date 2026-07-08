Así se prepara el Festival Folklórico Internacional

Hoy arrancan en Badajoz las actividades del XLIV Festival Folklórico Internacional de Extremadura. Grupos de Taiwán, Uzbekistán, Irlanda y Portugal, junto a otros de Cáceres y Badajoz y de Puertollano (Ciudad Real) llenarán la capital pacense de música y danza tradicional hasta el próximo día 19. Al igual que en las pasadas ediciones, estos se hospedan en «el cuartel general del festival», la residencia universitaria Hernán Cortés.

Desde el pasado noviembre, ambas direcciones se han reunido asiduamente para planificar la organización de esta 44ª edición y hace unas semanas, pusieron en marcha los preparativos.

Estos se han llevado a cabo por el personal de la Hernán Cortés y un grupo de más de 120 voluntarios, procedentes en su mayoría de la asociación de Coros y Danzas de Badajoz.

Para una mayor eficacia, estos voluntarios se han dividido en varias secciones: comisión de alojamiento, secretaría, delegados y representantes de países, intérpretes y traductores, y comisión de festejos.

Cada una tiene sus funciones. La comisión de alojamiento tiene la misión de acondicionar el lugar para la estancia de los grupos. Una tarea ardua, ya que se hospedan 200 artistas, una cifra más alta que las plazas de las que la residencia dispone, que rondan las 150.

Para solventar la situación, las habitaciones más amplias han sido dotadas con literas. «Nosotros nos encargamos de poner a punto la residencia. Comedor, cocina, habitaciones... Incluso traemos y prestamos sábanas de nuestra propia casa para que todo salga adelante», señala entre risas Lucía Gamero, miembro de esta comisión.

Por su parte, Celia Corzo es la delegada y representante de Uzbekistán. Su función es guiar, informar y solventar los problemas que le puedan surgir al grupo en su estancia en la ciudad. «Incluso dormimos en la residencia junto a los grupos para estar a su lado en el momento que nos necesiten», comenta.

La comisión de festejos se encarga de organizar la bienvenida y despedida de los grupos extranjeros. En todas las ediciones se hace una cena y fiesta para ambas citas, sin embargo, este año, no se podrá llevar a cabo la primera, debido a que por problemas con sus respectivos consulados, muchos de los participantes llegarán más tarde de lo previsto.

Primeros en llegar

Ese es el caso del primer grupo en llegar, los artistas de Uzbekistán, que llegaron a Badajoz en la noche del lunes. Su grupo se compone de 22 personas, sin embargo, solo ocho se encuentran en la residencia. El resto no pudo conseguir los visados a tiempo y no se les permitió viajar.

El representante del grupo, Shukurov Otamurod, se ha mostrado encantando con la acogida y «la belleza de Badajoz». «Es una ciudad muy bonita y alegre. Mi parte favorita es el parque de Castelar. Hemos hecho una excursión por el Casco Antiguo y he tenido grabar y fotografiar todo por lo bonito que es», señala.

El artista uzbeko asegura que en el caso de que sus compañeros no puedan viajar hacia Badajoz, realizarán las actuaciones entre los ocho presentes.

La actriz María Camila Camargo llegó a la vez que ellos. Ella, junto a su compañera María, son las representantes de Colombia. Aunque no participan como tal en el festival, han sido invitadas por la organización para llevar a cabo actividades culturales. María Camila será la encargada de organizar los juegos tradicionales y exposiciones sobre la cultura colombiana y su compañera, debido a su profesión de bailarina, organizará talleres de danza.

El objetivo de ambas y «el motivo por el que nos hemos apuntado» es conocer la cultura y tradición española y europea, a la vez que compartir la colombina y latinoamericana con el resto del mundo, indica la actriz.

Los grupos de Irlanda y Taiwán llegaron a la residencia durante la tarde-noche de ayer. El resto, debido a su cercanía, viajarán el día en el que les toque actuar.

Orgullo y dedicación

Los sentimientos de Joaquín Pineda, director de la residencia universitaria Hernán Cortés, y Eduardo Fernández, director del festival, coinciden. Ambos se muestran orgullosos de lo que están consiguiendo juntos. «Cuando vas por la 44ª edición y ves la dedicación y predisposición de cada una de las partes participantes, incluidos los países extranjeros, lo único que puedes hacer es enorgullecerte, sonreír y aplaudir», señala Joaquín Pineda.

«Personal de la residencia, organizadores, participantes, voluntarios..., todos luchamos para que este festival se haga cada vez más grande. Todos estamos encantados con lo que estamos consiguiendo. El trabajo y esfuerzo al final se convierten en satisfacción», añade.

Primera actividad

La primera actividad de esta XLIV edición del Festival Folklórico de Extremadura tendrá lugar hoy a las 11.00 horas en la plaza de San Francisco.

Se trata de una cita pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños. Los grupos de Taiwán y Uzbekistán compartirán con el público los juegos tradicionales y los pasatiempos populares más representativos de su cultura.

Por la noche, el festival se trasladará a la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, donde se celebrará una gala folklórica que contará con la actuación de los grupos procedentes de Irlanda y Taiwán, que realizarán una muestra de música y danza tradicional.

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Tras la gala, los participantes retornarán a la residencia para preparar el desfile que llevarán a cabo todos los grupos mañana por las calles del centro.