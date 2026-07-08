El PSOE de Badajoz pide al alcalde que "acelere la construcción de viviendas" si quiere cumplir su promesa electoral

Silvia González, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera que "acelere de una vez la construcción de viviendas protegidas si quiere cumplir su compromiso electoral".

Según ha dicho González, hasta la mitad de la legislatura "solo han empezado 42 de las 400 viviendas que prometió" el alcalde, tras lo que ha aseverado que los socialistas no aceptan "lecciones de quien lleva un cuarto de hora en esto de hacer viviendas y no ha entregado ni una", ha dicho.

González ha recodado que "no se ha construido vivienda protegida desde el consistorio en los últimos 14 o 15 años, salvo algunos pisos sueltos que apenas dan para una vivienda por año", tras lo que ha señalado que "eso no hay tipos de interés que lo tapen".

Según la portavoz socialista, "a necesidad de vivienda asequible ha existido -y existe- en Badajoz, pero el Ayuntamiento ha permanecido de brazos cruzados", tras lo que ha recordado que ya en 2009, el PP anunció las mismas viviendas que el alcalde volvió a prometer la pasada semana para 2028 en Valdebótoa.

"Cuando decimos que no se ha hecho vivienda desde el Ayuntamiento, es por algo. Ahora intentan repetir anuncios como si fueran nuevos, pero la realidad no cambia", ha apuntado González, quien ha pedido al alcalde que "dé un golpe en la mesa" y exija a la Junta de Extremadura las 382 viviendas que "dejarán de construirse en Badajoz con respecto a otras ciudades".

En ese sentido, la portavoz municipal socialista ha asegurado que la Junta de Extremadura "está ninguneando a Badajoz y el alcalde lo sabe", ante lo que ha recordado que el gobierno local del PP "ha hecho una vivienda al año en los últimos 14", por lo que "a veces es mejor callarse", ha sentenciado.

Por todo ello, González ha considerado que a Gragera "le molesta que le digamos la verdad", tras lo que ha reiterado que "prometieron 250 viviendas en 2021 y otras 400 en 2023", de las que "las primeras fueron un 'bluf' y ahora dicen que sí harán las segundas porque han bajado los tipos de interés", sin embargo "cuando las anunciaron antes de elecciones, esos tipos ya eran altos. Que no vengan ahora con excusas".

"Los números en vivienda protegida no salen"

Por todo ello, asegura la portavoz socialista que "los números en vivienda protegida no salen", ya que actualmente solo se están construyendo 42 viviendas (8 en calle Toledo y 34 en Hermanos Vidarte), cuando el alcalde de Badajoz ha anunciado "otras 30 más en la misma calle Hermanos Vidarte, 52 en Cuartón Cortijo, 14 pendientes desde hace años en el Casco Antiguo, 12 en Sagrajas y las ya citadas 33 de Valdebótoa", ha recordado González.

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En total, son 183 viviendas, de las que "muy pocas -si acaso las ocho de calle Toledo- podrán entregarse antes de mayo de 2027", por lo que ha considerado que "ni siquiera llegan a la mitad de las 400 prometidas en esta legislatura, sin contar las 250 anunciadas en 2021 con el anterior alcalde del PP".