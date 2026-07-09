El Festival Ibérico de Cine de Badajoz amplía sus sedes y acogerá el estreno mundial de la partitura de 'Torrente, presidente'

El teatro López de Ayala ha acogido la presentación oficial de la 32ª edición del Festival Ibérico de Cine, una cita que se desarrollará entre el 6 y el 10 de julio. Con un volumen de participación que se acerca a los 1.200 cortometrajes inscritos, las principales instituciones extremeñas han arropado una edición marcada por el crecimiento y la defensa de las salas cinematográficas como espacios esenciales.

Una de los acontecimientos más esperados de esta edición es el concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos el jueves día 9, donde se interpretarán obras de Roque Baños -compositor español especializado en música de cine-. Como primicia, se acogerá el estreno muncial en concierto de una partitura de la película 'Torrente, presidente'.

Para facilitar el acceso a la ciudadanía, las entradas diarias tendrán un coste de 2 euros, mientras que el abono completo para todos los días puede adquirirse por 6. El concierto especial de la OEx tendrá una tarifa general de 12 euros, la cual se reducirá a 9 para los espectadores que presenten su abono general o de la Orquesta de Extremadura. Además, este año se ha ajustado la programación a las exigencias del calendario. Debido a la coincidencia con el Mundial de fútbol, la organización ha tomado la decisión de no inaugurar el festival con la premier.

Candidatos a los premios Goya

La Sección Oficial contará con 22 cortometrajes a concurso, una selección realizada bajo criterios cinematográficos y que abarcará temas como el problema de la vivienda o la identidad de género. Las obras seleccionadas competirán no solo por los galardones del certamen, sino que el cortometraje ganador será candidato a los premios Goya de la Academia del Cine española -con la excepción de las producciones portuguesas-. No obstante, la organización ha recordado que la mera participación en esta sección permitirá a todos los cineastas sumar puntos de cara a las nominaciones.

El secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil, se ha enfocado en reivindicar el valor fundamental del cine en la era del consumo digital masivo. "Ver cine no es solo llenar una pantalla de imágenes. Es detenerse, elegir, conservar, dejarse incomodar y emocionar", ha reflexionado. En un mensaje hacia las nuevas generaciones, Gil ha sentenciado: "Frente al algoritmo, una selección humana; y frente al consumo solitario, una sala compartida".

La identidad territorial volverá a ser un pilar fundamental con los premios Reyes Abades, destinado al mejor cortometraje de Extremadura, donde competirán cinco producciones. Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, ha destacado que "estos 32 años han hecho que nuestra provincia pueda hablar de que la industria cinematográfica se ha desarrollado, ha evolucionado y estamos consiguiendo premios a nivel nacional".

Participación del público infantil

En esa misma línea se ha pronunciado José Antonio Casablanca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, quien ha reconocido el impacto pedagógico del evento: "Esta industria, que muchas veces a la gente de Badajoz nos parece un poco ajena, tiene mucha importancia". La implicación de la juventud también está garantizada gracias al 'Festival Dos Miúndos', una sección adaptada al público escolar.

El director general de Fundación CB, Iván Manzano, ha puesto en valor el caracter nacional: "Creo que el apellido 'Ibérico' es clave del éxito". Lejos de ser una etiqueta, el festival ratifica su vocación transfronteriza. A las proyecciones de Badajoz, San Vicente de Alcántara y Olivenza, este se suman las localidades de Don Benito, Campo Maior y Elvas.

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El director del festival, Paco Espada, ha agradecido la fidelidad de los espectadores: "El festival lo podría dirigir o producir otra persona, pero es imprescindible que el público lo apoye". También ha anticipado un salto para los próximos años: "Que estas sedes se hayan sumado no es un hecho aislado. Es un plan que tenemos para crear la Red Iberia de Festivales de Cortometrajes". Durante cinco días, el Festival Ibérico de Cine unirá música y producciones audiovisuales para celebrar la cultura.

Fuente: La Crónica de Badajoz