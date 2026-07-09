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Programa de ocio estival

El programa 'Vive el Verano 2026' de Badajoz ofrecerá 83 actividades para niños y familias

Se desarrollará de julio a septiembre de 2026 con propuestas en barrios y pedanías de la ciudad

El ayuntamiento ha destinado un presupuesto de más de 185.000 euros

La concejala delegada de Juventud, Mariema Seck durante la presentación del programa 'Vive el Verano'

La concejala delegada de Juventud, Mariema Seck durante la presentación del programa 'Vive el Verano' / J. A . B .

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Jose Ballesteros

Badajoz

Visitas a parques temáticos o zoológicos, actividades acuáticas en Alange, talleres, animaciones o actuaciones artísticas. Hasta 83 propuestas con más de mil plazas de inscripción contará el programa de ocio para infancia y familias, 'Vive el Verano 2026'. Esta iniciativa se desarrollará desde el 6 de julio hasta el 26 de septiembre con actividades en barrios y pedanías de Badajoz.

La delegada de Juventud, Mariema Seck, ha presentado este lunes la convocatoria que cuenta con una inversión íntegramente municipal de más de 185.000 euros. "Demuestra el compromiso firme de este ayuntamiento con nuestras familias y con la dinamización social de la ciudad durante los meses estivales", ha explicado.

Talleres y actividades

'Vive el Verano 2026' tiene como eje central de su programa los talleres de manualidades (piedras decoradas, pintacaras, marionetas de dedos, bisuteria, modelado, entre otros), actuaciones artísticas y animaciones como magia, teatro o baile en horario de mañana en diferentes barrios de la ciudad. Las actividades tendrán lugar en el parque de la Legión, del 6 al 24 de julio, en el barrio de San Fernando, del 27 de julio al 14 de agosto, y en Valdepasillas, del 17 de agosto al 4 de septiembre.

La programación incluye 18 actividades diseñadas a familias, entre las que destacan excursiones a parques temáticos como Puy de Fou en Toledo, Isla Mágica o el Acuario de Sevilla, el Oceanario de Lisboa, cruceros por el Tajo y Alqueva. Para el público infantil se han destinado actividades como talleres de K-pop, flamenco, experiencias ambientadas en el videojuego Fortnite o actividades acuáticas en Alange como practicar surf.

Además, la organización ha habilitado 33 actividades que requieren inscripción previa con más de mil plazas. Estas inscripciones se realizarán exclusivamente de manera online a través de la página web oficial de Juventud Badajoz.

Por otro lado, el parque del río Guadiana acogerá en horario de tarde y noche, múltiples propuestas como vehículos a pedales, dominó de fichas gigantes, juegos de madera, dianas o fútbol-billar. Las actividades se desarrollarán en este lugar durante los cuatro fines de semana de julio, con especial atención a las condiciones meteorológicas por olas de calor.

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La programación de ocio también podrá disfrutarse en las ocho pedanías de Badajoz y en barrios como Cerro Gordo, la Pilara, San Roque o Ciudad Jardín. Según la concejala, todas las actividades contarán con un amplio número de monitores que velarán por la seguridad y protección de los niños durante su transcurso. Además, la organización ha informado de que todas las iniciativas disponen de apoyo a la inclusión de personas con necesidades especiales, previa petición.

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