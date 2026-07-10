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Festival Ibérico de Cine

Cientos de niños de Badajoz disfrutan del cine en el Festival dos Miúdos

El certamen infantil proyectó siete cortometrajes, seis de animación y uno de imagen real, dirigidos a los más pequeños, quienes pudieron votar su favorito

Niños frente al teatro López de Ayala tras visualizar los cortometrajes del Festival dos Miúdos

Niños frente al teatro López de Ayala tras visualizar los cortometrajes del Festival dos Miúdos / A.V.T.

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Andrea Vaca

Badajoz

El Festival dos Miúdos ha recibido esta mañana la visita de centenares de niños dispuestos a disfrutar de una sesión de cine pensada para ellos. El certamen infantil se ha proyectado en las sedes oficiales del festival: Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara. Además de estas localidades, se ha podido disfrutar también, y como novedad, en Elvas, Campo Maior y Don Benito. Estas tres últimas han sido incorporadas exclusivamente para el festival infantil.

El Festival dos Miúdos, que se celebra dentro de la programación del Festival Ibérico de Cine, ha proyectado siete cortometrajes dirigidos al público más pequeño, seis de animación y uno a imagen real. El patio de butacas del teatro López de Ayala ofrecía a los niños pacenses el asiento perfecto para visualizar juntos diferentes historias cinematográficas. Marisol Torres, de la Concejalía de Juventud de Badajoz, fue la encargada de dar la bienvenida a los niños y presentar el festival. Con su simpatía, le preguntó a los pequeños si alguno estudiaba portugués y la mitad de los asistentes levantó sus pequeñas manos. Entonces explicó el significado de la palabra miúdos -niños en portugués-. Por último, les dijo a los pequeños que al final de la sesión podían votar el cortometraje que más les hubiera gustado.

Niños votando su cortometraje favorito en el Festival dos Miúdos de Badajoz

Niños votando su cortometraje favorito en el Festival dos Miúdos de Badajoz / A.V.T.

La sesión contó con la presencia de Margarida Paias, directora y guionista del cortometraje a imagen real 'Rui Carlos'. "La historia presenta un recuerdo de la infancia de mi padre", ha explicado la joven portuguesa. Con su intervención, dio comienzo la proyección que mantuvo a los espectadores atentos con cada historia que iban visualizando.

Historias de película

La sesión comenzó con 'Kronoshock', de Ignasi López, que cuenta la historia de un aventurero que espera ser el primero en alcanzar la cumbre de una alta montaña, pero su ilusión se desvanece a escasos pasos de la cima. Seguidamente, se proyectaron 'Balada de peces y pájaros', de Anny Uribe y Juan José Arévalo, donde una niña afronta la pérdida de su padre en el conflicto armado colombiano y emprende una gran aventura, y 'Davi', de Júlia González, que aborda las secuelas que la guerra deja en dos hermanos. 'Rui Carlos', de Margarida Paias, aportó un tono más ligero al narrar una entrañable anécdota infantil sobre un grupo de niños apasionados por el fútbol.

La programación se completó con 'Anaglifo', de Valle Comba, centrado en el proceso de una joven para superar la ansiedad; 'Cap al cel', de Nicolás Sole, que sigue a un niño decidido a reencontrarse con su abuela fallecida convirtiéndose en piloto de aviones; y 'Goma', de Júlia Francino, una historia sobre la creatividad y la colaboración en la que una goma descubre que también es capaz de crear arte.

Reacción del público

El Festival dos Miúdos ha tenido una gran acogida entre los más pequeños. "Se lo han pasado genial y les han gustado todos los cortos", indicó Soledad Boya, trabajadora social del Gurugú que acompañaba a un grupo. Además, mostró su agradecimiento por ofrecer "una oportunidad de hacer algo diferente y que los niños también vean que importa su opinión".

El director del Festival Ibérico de Cine, Francisco Espada, agradeció el recibimiento de las sesiones infantiles: "Ha sido espectacular, tanto en Badajoz, como en el resto de sedes con las salas llenas". En Don Benito, el Festival dos Miúdos ha realizado una doble sesión debido a la gran afluencia de público.

Noticias relacionadas y más

El éxito del Festival dos Miúdos pone de manifiesto que es una de las actividades más importantes de la programación del festival. Como dijo su director durante la presentación el pasado viernes, hay que poner el foco en los espectadores del futuro para que aprendan a través del cine.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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