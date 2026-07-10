El Festival Ibérico de Cine afronta su segunda jornada con especial protagonismo para los niños

La segunda jornada del Festival Ibérico de Cine (FIC) viene cargada de actividades para todos los públicos que se extenderán a lo largo del martes. Por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar del Festival dos Miúdos con una selección de cortometrajes infantiles pensados para ellos. Por la tarde, Fundación Caja Badajoz proyectará el documental musical 'Pizarro is god', donde se sigue la trayectoria profesional del músico extremeño Juanjo Pizarro.

La jornada finalizará por la noche con la segunda sesión del certamen oficial durante la que se visualizarán siete cortometrajes que participan en la selección del festival.

Festival dos Miúdos

El arranque de la segunda sesión de esta programación cinematográfica lo dará el Festival dos Miúdos que mostrará una selección de cortometrajes infantiles integrada por seis obras de animación y una de imagen real. Estas obras cinematográficas presentadas a concurso han sido consideradas por el cómite de selección adecuadas para un público comprendido entre los 5 y los 10 años de edad. Dicha audiencia será la protagonista de estas sesiones y serán ellos los que elijan el premio del público.

El Festival dos Miúdos se desarrollará en las sedes oficiales del propio FIC, es decir, en Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara. Además, las proyecciones infantiles se podrán ver en Elvas, en el Auditorio São Mateus; en Campo Maior, en el Centro Cultural de Campo Maior, y en Don Benito, en la Casa de Cultura. Las sesiones de este festival infantil comenzarán a las 10.00 horas en todas las sedes mencionadas.

Con esta propuesta, el festival presta especial atención a los espectadores del futuro y facilita el acceso a contenidos alejados de los circuitos comerciales habituales. Los cortometrajes que se proyectarán son:

Kronoshock, de Ignasi López . El aventurero lord Cliffrider tiene la esperanza de ser el primero en alcanzar su anhelada cumbre, pero a medida que el tiempo avanza esa ilusión se desvanece como el humo de su pipa.

. El aventurero lord Cliffrider tiene la esperanza de ser el primero en alcanzar su anhelada cumbre, pero a medida que el tiempo avanza esa ilusión se desvanece como el humo de su pipa. Balada de peces y pájaros, de Anny Uribe y Juan José Arévalo . Cristina perdió a su padre en el conflicto armado colombiano y vive sola con su madre. Todo cambia con la aparición de un pez misterioso que guiará a Carolina durante su aventura.

. Cristina perdió a su padre en el conflicto armado colombiano y vive sola con su madre. Todo cambia con la aparición de un pez misterioso que guiará a Carolina durante su aventura. Davi, de Julia González . De dos hermanos, uno siempre quiso ser médico, pero su destino cambiará para siempre cuando la guerra llame a su puerta.

. De dos hermanos, uno siempre quiso ser médico, pero su destino cambiará para siempre cuando la guerra llame a su puerta. Rui Carlos, de Margarida Paias . A mediados de los años 80, en un día de verano, Rui Carlos y sus amigos disfrutan de su tiempo libre en el barrio, entre partidos de fútbol y juegos. Pero cuando el balón se pincha, Rui Carlos debe afrontar la responsabilidad y las realidades de la adolescencia.

. A mediados de los años 80, en un día de verano, Rui Carlos y sus amigos disfrutan de su tiempo libre en el barrio, entre partidos de fútbol y juegos. Pero cuando el balón se pincha, Rui Carlos debe afrontar la responsabilidad y las realidades de la adolescencia. Anaglifo, de Valle Comba . Violeta vive en un mundo rojo y ansioso. Ya no lo soporta, consumida por tantas nimiedades. Siente una presencia invisible que perturba su realidad. Violeta debe aprender a ver de una manera nueva para comprenderse a sí misma, a su mente, y a sus fantasmas.

. Violeta vive en un mundo rojo y ansioso. Ya no lo soporta, consumida por tantas nimiedades. Siente una presencia invisible que perturba su realidad. Violeta debe aprender a ver de una manera nueva para comprenderse a sí misma, a su mente, y a sus fantasmas. Cap al cel, de Nicolás Sole . Un niño que ha perdido a su abuela descubre que todos los muertos van al cielo, así que decide convertirse en piloto para ir a buscarla y traerla de vuelta a casa.

. Un niño que ha perdido a su abuela descubre que todos los muertos van al cielo, así que decide convertirse en piloto para ir a buscarla y traerla de vuelta a casa. Goma, de Júlia Francino. Cuando suena el timbre de la escuela y las correderas se funden por los pasillos, un grupo de lápices salta de su estuche para hacer lo que más les gusta: ¡dibujar!.

Documental musical 'Pizarro is god'

El martes también se presentará el documental musical 'Pizarro is god', donde se hace un repaso a la historia del rock y el punk sevillano desde el año 1978 hasta el 2012. La cinta relata estos estilos musicales a partir de la trayectoria del músico y productor extremeño Juanjo Pizarro. Esta obra audivisual está dirigida por Miguel Caldito y producida por Belino Production & La Mirada Oblícua.

El documental se proyectará a las 19.30 horas en la sede de Fundación Caja Badajoz, situada en la calle Montesinos número 22. La entrada es libre hasta completar aforo.

Segunda sesión del certamen oficial

La jornada concluirá con la segunda sesión del certamen oficial. La terraza del teatro López de Ayala de Badajoz, el patio de Armas de la Torre del Homenaje de Olivenza y el parking Cine Centro de San Vicente de Alcántara recibirán de nuevo proyecciones.

Las sesiones comenzarán a las 22.30 horas de forma simultánea en las tres sedes. En Badajoz la entrada tendrá un coste de 2 euros y en las otras dos poblaciones el acceso será gratuito hasta completar aforo. La programación para este día será la siguiente:

Pordentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández . Elías lleva 80 años sin ser quien realmente es. Hasta hoy.

. Elías lleva 80 años sin ser quien realmente es. Hasta hoy. El fantasma de la quinta, de James A. Castillo . En 1819, un exhausto Francisco de Goya se retira a La Quinta del Sordo para pasar sus últimos días alejado de la vida pública y centrado en su obra.

. En 1819, un exhausto Francisco de Goya se retira a La Quinta del Sordo para pasar sus últimos días alejado de la vida pública y centrado en su obra. Agente inmobiliario sem casa para viver, de Filipe Amorim . El precio medio de las viviendas en Portugal se ha disparado un 106%. Muchos jóvenes atraídos por el lujoso estilo de vida de los agentes inmobiliarios se adentran en este mercado.

. El precio medio de las viviendas en Portugal se ha disparado un 106%. Muchos jóvenes atraídos por el lujoso estilo de vida de los agentes inmobiliarios se adentran en este mercado. Disseció d'una incoheréncia en crisi, de Nausica Serra . Tres niñas en una absurda y banal discusión sobre cómo fabricar un avión papel. Tres adultos en un culto y sofisticado enfrentamiento sobre las concreciones de un evento histórico.

. Tres niñas en una absurda y banal discusión sobre cómo fabricar un avión papel. Tres adultos en un culto y sofisticado enfrentamiento sobre las concreciones de un evento histórico. Cão sozinho, de Marta Reis . Un perro fue abandonado en su propia casa justo cuando mi abuelo comenzaba a experimentar su viudez y yo regresaba de Londres, un lugar donde me sentía más sola que nunca.

. Un perro fue abandonado en su propia casa justo cuando mi abuelo comenzaba a experimentar su viudez y yo regresaba de Londres, un lugar donde me sentía más sola que nunca. La última canción, de María Lorente-Becerra . A los 67, Rosario, exestrella del pop, decide cantar en el metro, dejándose arrastrar por el deseo y la urgencia de volver a sentirse viva.

. A los 67, Rosario, exestrella del pop, decide cantar en el metro, dejándose arrastrar por el deseo y la urgencia de volver a sentirse viva. Cara de cona, de Guillermo de Oliveira. Moncho vive y trabaja desde hace años en una pequeña aldea de la Galicia rural. Su paz interior se ve perturbada por la llegada de Pardavila, un vecino bonachón hacia el que siente un odio irracional.

El festival promete una jornada repleta de mucho cine en la que las actividades ofrecen la oportunidad de disfrutar del séptimo arte a todos los tipos de público.

Fuente: La Crónica de Badajoz