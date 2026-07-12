Amigos de Badajoz urge a retomar las excavaciones en la avenida de Huelva y a mostrar los informes técnicos

La Asociación Amigos de Badajoz ha mostrado públicamente su profunda preocupación tras conocer el parón en los trabajos arqueológicos de la avenida de Huelva, tal y como publicó este medio. En un comunicado emitido esta misma mañana, el colectivo destaca el "indudable interés histórico y patrimonial" de los restos hallados -entre los que se encuentran numerosos enterramientos de rito islámico- y urge a las administraciones a actuar con celeridad y rigor técnico.

Para la asociación, la relevancia del yacimiento, tanto por el elevado número de enterramientos documentados como por la posible existencia de estructuras asociadas, representa una oportunidad única para ampliar el conocimiento del pasado islámico de la ciudad.

Por ello, insisten en que cualquier decisión sobre el futuro de la excavación debe basarse estrictamente en criterios científicos y de protección, dejando a un lado consideraciones de otra índole: "La relevancia de los hallazgos obliga a extremar las medidas de protección, conservación e investigación del yacimiento, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legislación sobre patrimonio histórico y cultural de Extremadura"

Ante la actual situación de parálisis, Amigos de Badajoz ha puesto sobre la mesa una serie de peticiones concretas dirigidas tanto al ayuntamiento como a la Dirección General de Patrimonio. Solicitan que los trabajos se retomen cuanto antes, dotando a la intervención de todos los medios humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para completar la excavación de forma segura. Además, reclaman que se informe de manera pública los motivos y argumentos técnicos que han llevado a la paralización de las obras, así como el estado de la tramitación actual ante la D. G. de Patrimonio Cultural.

Desde la asociación, piden ser informados de cualquier paso que se dé respecto al futuro del enclave y reitera su total disposición a colaborar en iniciativas que fomenten su investigación, conservación y puesta en valor. "Es un enclave de extraordinaria importancia para el conocimiento histórico medieval de Badajoz", afirman en el comunicado.

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El colectivo no ha querido dejar pasar la oportunidad para señalar la inactividad de otros organismos locales en material patrimonial. Amigos de Badajoz lanza una crítica directa al Consorcio del Casco Antiguo, señalando que esta crisis arqueológica debería tener alguna repercusión: "Está asociación considera que ante esta situación creada con el yacimiento, sería una oportunidad para que el Consorcio del Casco Antiguo se anime a salir de ese larguísimo invierno de más de dos años en el que está sumido y exponga su opinión sobre esta cuestión".

Fuente: La Crónica de Badajoz