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En un comunicado

La Asociación de Amigos del Arqueológico de Badajoz reclama mejoras urgentes de seguridad y accesibilidad tras el robo de las monedas de oro

El colectivo considera que estas actuaciones deben acometerse "con la máxima celeridad posible" por parte de las administraciones públicas implicadas

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en la alcazaba

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en la alcazaba / LA CRÓNICA

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (MAPBA) ha reclamado la ampliación y mejora del museo en materia de accesibilidad y seguridad tras el robo del Tesoro de Villanueva, compuesto por monedas de oro de los siglos XVIII y XIX.

El colectivo considera que estas actuaciones deben acometerse "con la máxima celeridad posible" por parte de las administraciones públicas implicadas, al tratarse de reivindicaciones históricas necesarias para garantizar un servicio público adecuado en este espacio cultural de titularidad estatal y gestionado por la Junta de Extremadura.

Entre las principales demandas, la asociación destaca la necesidad de instalar un ascensor que permita el acceso de personas con movilidad reducida a espacios como la nueva sala de Protohistoria, así como una dotación presupuestaria "real y suficiente" para llevar a cabo la ampliación del museo, ya que actualmente no se puede exponer parte de sus fondos.

Medidas adaptadas

Asimismo, Amigos del MAPBA pide mejoras inmediatas en seguridad para evitar nuevos robos. En este sentido, señala que las medidas deben adaptarse a las particularidades de un edificio del siglo XVI, rehabilitado como museo en los años ochenta y ajustado a los estándares de seguridad de aquella época.

También plantea la creación de un protocolo de coordinación entre el Ayuntamiento de Badajoz y la policía que facilite el acceso rápido al interior de la Alcazaba durante la noche ante cualquier incidencia, con el objetivo de que no se repitan hechos como los ocurridos el pasado sábado.

No obstante, el colectivo ha destacado el impulso dado al museo en los últimos años, con la apertura de la nueva sala de Protohistoria y la recuperación de actividades como los ciclos de conferencias, iniciativas que han contribuido a un incremento significativo de público y a una mayor proyección del centro.

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Desde la asociación han mostrado su “cansancio” ante unas demandas que, aseguran, se han ido aplazando durante años porque ninguna administración pública quiere asumir el coste de la ampliación. Por ello, consideran que el robo debe servir de “acicate” para una apuesta decidida por este importante recurso cultural de Extremadura.

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