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Centro comercial abierto

San Francisco ya cuenta con los toldos de quita y pon

La instalación llega tras meses de retraso y se retirará en los próximos días para volver a colocarse cuando suban las temperaturas

Toldos de quita y pon de la calle Menacho.

Toldos de quita y pon de la calle Menacho. / LCB

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Claudia Goyeneche

Claudia Goyeneche

Badajoz

Los alrededores del paseo de San Francisco ya cuentan con los toldos de quita y pon incluidos en el proyecto municipal destinado a aportar sombra durante los meses de más calor.

Las estructuras se han instalado en estos días de diciembre y ya son visibles en varios tramos de la vía, dentro del entorno del centro comercial abierto.

Los toldos están pensados para proteger del sol a las personas que transitan por la zona y a quienes acuden a los comercios, especialmente durante la temporada estival. Se trata de un sistema desmontable, que no se coloca de forma permanente.

Las estructuras están ancladas a columnas y no a las fachadas de los edificios, lo que permite su montaje y retirada de forma periódica. Según lo previsto, los toldos se retirarán en los próximos días y volverán a instalarse en los próximos meses, coincidiendo con el aumento de las temperaturas.

La actuación ha supuesto una inversión de 120.000 euros, procedentes de una subvención de la Junta de Extremadura, destinada a actuaciones de mejora del comercio urbano. El proyecto ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de Badajoz.

Tras meses de retraso

La instalación de los toldos llega tras varios meses de retraso. En un primer momento, estaba previsto que se colocaran antes del inicio de la temporada de calor, pero los trámites administrativos necesarios para su licitación y ejecución retrasaron el calendario inicial.

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Durante este tiempo, los comerciantes han mostrado su interés por esta actuación, al considerar necesaria la sombra en una calle que concentra buena parte de la actividad comercial del centro.

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