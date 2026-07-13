Almendralejo
Habrá pantalla en la plaza de Extremadura de Almendralejo para ver el Mundial
El ayuntamiento de Almendralejo contrata una pantalla que será instalada de cara al partido ante Francia y a una posible final
Los vecinos de Almendralejo podrán ver el partido de semifinales del Mundial entre la Selección Española y Francia de este martes en la pantalla gigante que el Ayuntamiento ha contratado para instalar en la plaza de Extremadura y que estará operativa para el partido de este martes a las 21.00 horas. El consistorio repite la fórmula ya utilizada en el partido ante Portugal, donde en esa ocasión fue la Interporc la que instaló la pantalla a través de una promoción en localidades rurales.
Dado la buena aceptación que tuvo la iniciativa, el consistorio repite instalándola para este partido ante Francia, pero también estará operativa en caso de una posible final el domingo o también para el partido del tercer y cuarto puesto del sábado.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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