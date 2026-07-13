Javier Heras deja de ser director del Museo Arqueológico de Badajoz, Santiago Guerra toma las riendas

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz tiene nuevo director. El arqueólogo Santiago Guerra toma las riendas de este centro museístico de referencia tomando el relevo a Francisco Javier Heras quien ha sido su director durante cuatro años. Este cambio llega dos meses después de que se produjera el robo del Tesoro de Villanueva de la Serena, un suceso que todavía está por resolver.

El nuevo responsable del museo se enfrenta a grandes retos por delante en muchas materias, accesibilidad, ampliación y seguridad, entre otros aspectos que deberá gestionar de una manera más o menos rápida.

El cambio: "Abrir una nueva etapa"

Según explica la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, este cambio en la dirección del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz "no responde a ningún cese ni destitución". Y aclaran que este se debe a la "no renovación de la comisión de servicios" que ostentaba Javier Heras. Definen este procedimiento como "habitual y normal dentro de la administración".

Asimismo, desde la consejería señalan que desean "abrir una nueva etapa en el museo" que irá "focalizada en la accesibilidad, centrada en las mejoras estructurales y en la modernización de sus espacios". Estas líneas estratégicas ya fueron adelantadas por el consejero, Laureano León.

En este sentido, ya se está trabajando "en la instalación del ascensor y en la puesta en marcha de un nuevo proyecto de accesibilidad integral". Además, según ha podido saber este diario una empresa incorporará en las próximas semanas un sistema de seguridad en este centro museístico.

Santiago Guerra, nuevo director

El nuevo director será Santiago Guerra que se enfrenta a este y a los otros retos que el consejero quiere acometer en este centro. Guerra, según informa la consejería, "reúne un perfil idóneo para esta nueva etapa del Museo Arqueológico de Badajoz, con capacidad de gestión, experiencia de coordinación y una visión orientada a la modernización del museo". En este sentido, informan que su incorporación responde a la "voluntad de impulsar un proyecto renovado que acompañe las mejoras previstas en accesibilidad y en la creación de nuevas salas expositivas que mejoren la oferta cultural" de este museo.

El nuevo director tiene una "contrastada solvencia técnica y de gestión en la difusión museística, avalada por su experiencia en exposiciones temporales de piezas arqueológicas en Extremadura y en la asesoría científica de la Exposición 'Extremadura, una historia grabada en piedra. Recientes hallazgos arqueológicos' que se expuso, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid".

Santiago Guerra el nuevo director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz en una fotografía de Youtube. / Youtube

Además, ha participado en varios proyectos europeos, así como en proyectos I+D+i desarrollados en Extremadura y en Andalucía. Desde hace años colabora con instituciones como el Museo del Teatro Romano de Lisboa y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en investigaciones sobre la provincia romana de Lusitania.

Por ello, desde la consejería han apostado y avalan "su solvencia en la gestión de exposiciones y un sólido respaldo científico internacional" para ponerlo al frente del Arqueológico. Dicen que "su perfil responde con absoluta precisión a los desafíos técnicos y a las prioridades estratégicas que la institución requiere afrontar de manera inmediata".

Asimismo, desde la consejería agradecen "sinceramente el trabajo desarrollado por Francisco Javier Heras Mora, que seguirá prestando sus servicios en la Dirección General de Patrimonio".

Cuatro años, un nuevo concepto y retos en el cajón

El hasta ahora director, Francisco Javier Heras, tomó las riendas del Arqueológico en noviembre de 2022. Relevaba a Guillermo Kurtz que estuvo al frente de esta institución en dos largas etapas, de 1986 a 2003 y de 2007 a 2022. Heras es funcionario de carrera del cuerpo de arqueólogos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

Antes de llegar a la dirección del museo había ocupado el puesto de jefe de sección de Patrimonio Histórico-Artístico en los Servicios Territoriales de la mencionada consejería y había ejercido como presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Durante esa etapa tuvo una relación muy estrecha con la gestión de la arqueología de la capital pacense y con el museo que ha dirigido hasta ahora.

Javier Heras, ex director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. / Santi García

Aunque anteriormente tuvo un gran desarrollo profesional en proyectos de excavación en Mérida al pertenecer como arqueólogo al Consorcio de la Ciudad Monumental, HistóricoArtísticaa y Arqueológica de Mérida. Entre otros estuvo al frente de intervenciones en la sede de Confederación Hidrográfica del Guadiana, la ampliación de la Asamblea de Extremadura o en la Escuela de Hostelería de Mérida.

A lo largo de estos últimos casi cuatro años que ha estado al mando de este museo, Heras ha tenido grandes retos por delante. Uno de los más destacados fue la puesta en marcha de la nueva sala de Protohistoria, conocida popularmente como Sala Tartesso. En 2025 Javier Heras explicó al rey Felipe VI la sala más moderna del Arqueológico durante la inauguración.

En esta estancia se encuentran expuestas las piezas más destacadas del yacimiento de Casas del Turuñuelo, los rostros de Tartessos. Junto a ellos una infinidad de objetos y elementos de hace más de 2.500 años. Este quizás haya sido uno de los logros de Heras en esta etapa.

Además, renovó la manera de realizar las exposiciones en las instalaciones pacenses y abrió las puertas de las mismas desarrollando talleres, conferencias y cursos para todo tipo de públicos.

Heras también deja muchos retos y proyectos en el cajón. Entre otros las mejoras en materia de accesibilidad que en muchas ocasiones ha reivindicado para el Arqueológico, pero también la soñada ampliación del museo para poder exponer un mayor número de piezas.

Fuente: La Crónica de Badajoz