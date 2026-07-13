La Junta instalará un ascensor en el Museo Arqueológico de Badajoz

La Junta de Extremadura instalará un ascensor en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, situado en el interior de la Alcazaba, resolviendo de este modo un problema de accesibilidad que venían denunciando tanto la Asociación para la atención de personas con discapacidad (Apamex) como la de Amigos del Arqueológico.

Es el compromiso que ha adquirido el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, en la reunión que mantuvo este miércoles en Mérida con responsables de Apamex, del que se hizo eco esta asociación tras el encuentro y responde al informe de accesibilidad que elaboró la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) a finales de 2024, a petición de la propia Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta.

La Otaex realizó aquel estudio, que contemplaba tres actuaciones: eliminar el escalón de la entrada, aseos accesibles y un ascensor, porque para subir a las plantas superiores solo existen escaleras. La Otaex solicitó la presencia de un técnico de Patrimonio a la hora de determinar el lugar donde podría encajar el ascensor y de este modo se pactó el lugar idóneo donde instalarlo. La Junta acometió las obras, quitó el escalón del acceso principal y reformó los aseos, pero el ascensor no se ha llegado a instalar, a pesar de que la legislación establece que todas estas actuaciones tendrían que estar ejecutadas en enero de 2026. En esta negativa se mantuvo mientras se dirimía un conflicto de competencias con el ministerio, que siempre defendió que compete a la Junta instalar el ascensor.

Gumiel apunta que durante este tiempo «ha habido muchísimas quejas», sobre todo con la exposición de los Rostros del Turuñuelo, que atraen a numerosos visitantes. Muchos de ellos, con problemas de movilidad, no han podido subir a la planta donde se muestran. El presidente de Apamex afirma que no tienen conocimiento de que haya en la región otro museo sin ascensor que lo necesite. «No se entiende que en un museo de esta envergadura no esté garantizada la accesibilidad», defiende.

En una fase inicial

Por fin se instalará. Según ha confirmado la Junta a ese diario, «el consejero se ha comprometido con este proyecto en el marco de su política transversal de accesibilidad. Es una línea estratégica de la consejería: que la cultura, el turismo y el deporte lleguen a todos los ciudadanos y a todas partes del territorio». Reconoce la consejería que el proyecto está en una fase inicial, todavía no hay plazos concretos, y se está avanzando tanto en el diseño en colaboración con Otaex, así como en su dotación presupuestaria, «para que sea una realidad lo antes lo posible. Iremos informando cuando se vaya concretando la ejecución».

Fuente: La Crónica de Badajoz