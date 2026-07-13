Infraestructuras
La plaza de Portugal de Badajoz contará con plataforma única
Además del acerado, tendrá nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado
Cerca de 500.000 euros se destinarán a renovar la plaza de Portugal con plataforma única. Este enclave también contará con nuevas instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado gracias a un contrato que también incluye la reparación de acerados en distintas zonas de Badajoz.
Las obras convertirán la plaza en una zona con tráfico segregado con prioridad peatonal y se respetarán las plazas de aparcamiento existentes.
La nueva red de saneamiento potenciará la instalación de nuevos sumideros, que se añadirán a los existentes. Además de las nuevas instalaciones, también se adecuarán los alcorques y árboles existentes. Por último, la plaza contará con nuevo mobiliario urbano.
El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde el acta de replanteo.
- Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
- Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
- Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
- El pueblo de Cáceres donde las piedras cuentan historias de nobles y obispos
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
- Las obras para reformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres arrancarán este verano
- Los jóvenes de Villar de Plasencia se mueven para que su pueblo no se apague
- De palacio dividido a nueva vida: la Casa de las Dos Torres de Plasencia recupera su historia