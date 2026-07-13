Jonás Herrera

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VÍDEO | Dos jóvenes estudiantes piden al próximo Gobierno de Extremadura ayudas para el alquiler de estudiantes y que se fomenten los espacios de reunión para ellos

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Dos estudiantes de la Universidad de Badajoz, Daniel Carmona y Valentín González, han querido trasladar sus demandas al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura tras las elecciones del 21 de diciembre. Daniel es estudiante de Periodismo en la Facultad de Badajoz y Valentín de Comunicación Audiovisual. Ambos coinciden en que la juventud pacense necesita más apoyos y políticas específicas que respondan a la realidad que viven. Más información