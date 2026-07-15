Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España

De nuevo el hotel Turia volvió a iluminarse con los colores de la bandera

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Badajoz

La plaza de la Constitución de Badajoz se convirtió en una gran fiesta tras el triunfo de España ante Francia. Numerosos aficionados celebraron en la emblemática fuente la clasificación de la selección para la final del Mundial entre banderas, cánticos, abrazos y muestras de alegría después del pitido final.

El 0-2 de la Roja, con protagonismo especial para el extremeño Pedro Porro, desató la euforia entre los asistentes, que prolongaron la celebración en uno de los principales puntos de encuentro de la capital pacense, mientras al otro lado del río el flamante hotel Turia volvía a iluminar su fachada con los colores de la bandera.

Noticias relacionadas y más

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Vídeo | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Video | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Video | Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España para la final

Antes del choque ya hubo un gran ambiente.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  2. La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial
  3. Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
  4. Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres
  5. Le niegan entrar al Ejército en Cáceres por un tumor en los testículos ya superado y pide una indemnización de 58.000 euros
  6. Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: 'Queremos sangre
  7. El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista
  8. Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura

Vídeo | Así avanzan las obras en la ermita de San Jorge de Cáceres

Galería | Estado actual de la ermita de San Jorge de Cáceres

Galería | Estado actual de la ermita de San Jorge de Cáceres

La ermita de San Jorge sale de la ruina en Cáceres: así avanza su reconstrucción con la técnica del 'gemelo digital'

La ermita de San Jorge sale de la ruina en Cáceres: así avanza su reconstrucción con la técnica del 'gemelo digital'

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Pepe Viyuela se entrega a la sátira más amarga de Shakespeare en el Festival de Mérida

Pepe Viyuela se entrega a la sátira más amarga de Shakespeare en el Festival de Mérida

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Mérida renueva el servicio que asesora a emprendedores tras ayudar a crear 1.628 empresas

Mérida renueva el servicio que asesora a emprendedores tras ayudar a crear 1.628 empresas
Tracking Pixel Contents