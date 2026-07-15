MUNDIAL 2026
Badajoz festeja en la fuente de la plaza de la Constitución la clasificación de España
De nuevo el hotel Turia volvió a iluminarse con los colores de la bandera
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Badajoz
La plaza de la Constitución de Badajoz se convirtió en una gran fiesta tras el triunfo de España ante Francia. Numerosos aficionados celebraron en la emblemática fuente la clasificación de la selección para la final del Mundial entre banderas, cánticos, abrazos y muestras de alegría después del pitido final.
El 0-2 de la Roja, con protagonismo especial para el extremeño Pedro Porro, desató la euforia entre los asistentes, que prolongaron la celebración en uno de los principales puntos de encuentro de la capital pacense, mientras al otro lado del río el flamante hotel Turia volvía a iluminar su fachada con los colores de la bandera.
Antes del choque ya hubo un gran ambiente.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial
- Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
- Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres
- Le niegan entrar al Ejército en Cáceres por un tumor en los testículos ya superado y pide una indemnización de 58.000 euros
- Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: 'Queremos sangre
- El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista
- Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura