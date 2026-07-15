Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes

Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante tres décadas de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, ha fallecido este sábado por la tarde a los 79 años, tras varios meses con un delicado estado de salud.

Isi, como la conocía todo el mundo en su barrio, era la representante de los vecinos cuando ocurrió la riada de 1997, una tragedia que se llevó por delante la vida de 21 personas y cientos de viviendas y que la marcó de por vida. Estuvo siempre en primera línea y nunca cejó en sus reivindicaciones para que el Cerro de Reyes se reconstruyera. Se ha ido cuando todavía quedan ruinas por derribarse, pese a que ya han pasado casi 29 años.

"Durante toda su vida se ha dedicado a ayudar a los demás", han destacado sus hijos, muy emocionados y arropados por las muestras de cariño que le están llegando tras conocerse el fallecimiento de su madre, que han querido recordar que recibió la Medalla al Mérito Civil.

Isidra Méndez formaba parte, junto a las también ya fallecidas Carmen Alor y Paqui Yáñez, presidentas de las asociaciones de vecinos de Cañada- Las Moreras y Santa Engracia, respectivamente, de la vieja guardia del movimiento vecinal en la ciudad, al que estuvieron vinculadas desde su juventud y prácticamente durante toda su vida.

Reivindicativa y combativa, Méndez se apartó hace algo más de una década de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes debido a sus problemas de salud. Tenía 4 hijos, 9 nietos y cuatro biznietos.

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La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio junto al puente Real y está previsto que su funeral se celebra este domingo, a las 18.00 horas, en la parroquia de Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes.

Fuente: La Crónica de Badajoz