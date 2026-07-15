El PSOE propone dedicar espacios públicos de Badajoz a Paqui Yáñez, Isidra Méndez, José María Casado, José Galindo y José Rey

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una propuesta en el Ayuntamiento de Badajoz para que estudie dedicar espacios públicos de la ciudad a cinco personas fallecidas recientemente cuya trayectoria dejó una profunda huella en distintos ámbitos de la sociedad pacense: Francisca (Paqui) Yáñez Oliva, Isidra Méndez Silva, José María Casado Martín, José Galindo Ardila y José Rey Muñoz.

La iniciativa plantea que el ayuntamiento valore la denominación de calles, plazas, parques o cualquier otro espacio público con sus nombres como homenaje a quienes, desde el movimiento vecinal, la cultura, el ámbito asociativo o la empresa, contribuyeron durante décadas al desarrollo de Badajoz.

"Formas distintas de servicio a la sociedad"

En el escrito registrado, el PSOE sostiene que los cinco homenajeados representan "formas distintas de servicio a la sociedad", aunque comparten "un mismo denominador común: haber dedicado buena parte de su vida a mejorar Badajoz desde la generosidad, el trabajo constante y el compromiso con las demás personas".

La propuesta llega apenas unos meses después del fallecimiento de estas cinco figuras, cuyas muertes provocaron numerosas muestras de reconocimiento institucional y ciudadano por el legado que dejaron en la capital pacense.

Referentes del movimiento vecinal en Badajoz

Entre los nombres propuestos figuran dos de las grandes referencias históricas del movimiento vecinal de Badajoz: Paqui Yáñez e Isidra Méndez.

Paqui Yáñez dedicó más de cuatro décadas a la Asociación de Vecinos de Santa Engracia y presidió durante más de 25 años este colectivo, convirtiéndose en la principal portavoz de las reivindicaciones de la barriada de Las 800. Hasta sus últimos días continuó reclamando mejoras para el barrio y defendiendo los intereses de sus vecinos de manera completamente altruista.

Sobre ella, los socialistas destacan que "su compromiso permanente con el barrio y su capacidad para movilizar a la ciudadanía la convirtieron en una de las figuras más representativas del asociacionismo vecinal de la ciudad".

Junto a ella aparece Isidra Méndez, histórica presidenta de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes durante cerca de tres décadas. Su figura quedó estrechamente ligada a la riada de 1997, cuando lideró las reivindicaciones para la reconstrucción del barrio tras una de las mayores tragedias que ha vivido Badajoz. Su labor fue reconocida con la Medalla al Mérito Civil.

El PSOE señala que "mantuvo durante años una defensa constante de la reconstrucción y de la mejora de las condiciones de vida del vecindario", dejando "un legado inseparable de la historia reciente del Cerro de Reyes".

Un homenaje a la cultura, la inclusión y la empresa

La propuesta también incluye a José María Casado Martín, fundador de la librería Universitas y uno de los grandes impulsores de la vida cultural de Badajoz durante más de cuatro décadas.

Según recoge el texto registrado, Casado "transformó una librería en uno de los principales motores culturales de Badajoz", impulsando además la edición extremeña y convirtiendo sus establecimientos "en espacios abiertos al encuentro entre lectores, estudiantes, profesorado y escritores".

El listado incorpora igualmente a José Galindo Ardila, histórico presidente de Aspace Badajoz durante 18 años y una de las voces más relevantes en la defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Los socialistas subrayan que dedicó cerca de cuarenta años a esta causa y que "impulsó el crecimiento de la entidad y trabajó por mejorar la atención, la inclusión y la calidad de vida de cientos de personas, convirtiéndose en una referencia del movimiento asociativo extremeño".

Completa la propuesta el empresario José Rey Muñoz, fundador de Preving y presidente de honor de Vítaly, considerado uno de los principales impulsores del sector de la prevención y la salud laboral de Extremadura.

El PSOE destaca que fue "uno de los empresarios que mejor representó la capacidad de Badajoz para generar proyectos con proyección nacional", al desarrollar desde la ciudad "una empresa líder en el ámbito de la prevención y la salud laboral, generando empleo, actividad económica y oportunidades".

El PSOE pide preservar la memoria de Badajoz

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista pretende que el Ayuntamiento estudie la mejor fórmula para reconocer públicamente la trayectoria de estas cinco personas.

En la propuesta registrada afirma que este homenaje supone "preservar una parte importante de la memoria de Badajoz y transmitir a las generaciones futuras el valor del compromiso con la comunidad".

Por ello, solicita que los servicios municipales analicen la posibilidad de dedicarles calles, plazas, parques, placas u otros espacios públicos como reconocimiento permanente a su contribución a la ciudad desde ámbitos tan diversos como el movimiento vecinal, la cultura, la inclusión social y la iniciativa empresarial.

Fuente: La Crónica de Badajoz