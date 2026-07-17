El coro rociero Azabache cantará por primera vez a la virgen del Carmen en Badajoz

Badajoz vivirá un momento muy especial este verano. Por primera vez en sus casi dos décadas de historia, el coro rociero Azabache será el encargado de poner voz y sentimiento a los actos en honor a la Virgen del Carmen en la ciudad.

La actuación se producirá durante la caída de la tarde -a las 21.00 horas- del próximo jueves 16 de julio en el embarcadero del Guadiana, tal y como detalla el grupo. Este escenario único servirá de marco para rendir honores a la patrona de los marineros. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio preparado con gran dedicación y fervor para esta cita, combinando las tradicionales canciones rocieras con cantos marianos adaptados exclusivamente para la ocasión.

"Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad enorme cantarle a la Virgen del Carmen por primera vez en nuestra ciudad y en un entorno tan nuestro como el río Guadiana. Estamos ensayando duro para que este día sea inolvidable tanto para los devotos como para todos los vecinos de Badajoz", explica Sergio García, componente del coro.

El coro rociero Azabache cantará a la Virgen del Carmen por primera vez. / Cedida

Una trayectoria de éxito y devoción

Esta cita agranda la historia del grupo con las devociones de la ciudad. El coro rociero Azabache, que nació en Badajoz en el año 2008 bajo la dirección de Cristofer Gastón Melgarejo, cuenta con una amplia trayectoria contagiando su alegría en ferias, certámenes y eventos por toda Extremadura y fuera de la región.

El grupo ya tuvo el honor de cantar en la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Consolación (de la Hermandad de la Veracruz) en septiembre del año pasado, así como a Nuestra Señora de la Aurora (de la Hermandad del Resucitado) en su salida extraordinaria del año 2011. A este bagaje devocional, se le suma el reconocimiento profesional, habiendo ganado el primer premio del concurso de Coros Rocieros a nivel nacional celebrado en Zafra en el año 2016.

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Ahora, vuelven a las calles con mucha ilusión y cariño dirigiendo sus voces con una canción a la Virgen del Carmen. Desde el coro, invitan a todos los pacenses a acercarse al río para sumarse a la celebración y compartir un día muy emocionante que, sin duda, marcará un hito en su historia.

Fuente: La Crónica de Badajoz